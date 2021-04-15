Журавлей на Херсонщине убил яд, который был на полях - экспертиза

Полиция Херсона определила чем отравили краснокнижных журавлей. Фото: khersonpolice.official

Судебная экспертиза подтвердила, что краснокнижные серые журавли на Херсонщине погибли в результате отравления препаратом, который используется для борьбы с грызунами.

"Экземпляры погибших птиц были направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. После проведения ветеринарной и экологической экспертиз сотрудники института установили, что гибель птиц произошла в результате отравления действующим веществом бродифакум, который входит в состав агрохимических препаратов, используемых для борьбы с грызунами", - сообщает в Facebook полиция Херсонской области.

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В начале 2021 в полицию Херсонской области поступило 25 сообщений о гибели краснокнижных птиц на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова". Птицы прилетали питаться на поля, которые расположены рядом. После чего работники заповедника находили мертвых журавлей. Впоследствии по всем фактам в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения, которые расследуются в одном уголовном производстве.

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