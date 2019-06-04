Женщина получила письмо, которому 112 лет

Фото: Daily Mail

24-летняя Микаэла Уэббер из графства Девон Великобритании получила письмо, отправленное 112 лет назад, перед Рождеством 1907 года.

Письмо адресовано бывшему владельцу дома, в котором сейчас живет девушка, сообщает Daily Mail.

"В конверте была открытка с изображениями местных домов конца XIX века в Плимуте. На обратной стороне какой-то Альберт извинялся перед Ви за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Я узнала, что это миссис Уилтшир, которая жила здесь с 1901 года и умерла 1990-м", - говорит Уэббер.

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Британка планирует найти ее родственников и передать находку. Королевская почта отметила, что открытка не могла затеряться на столь долгое время, скорее всего, кто-то отправил ее недавно.

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