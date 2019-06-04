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среда, 05 июня 2019 02:24

Женщина получила письмо, которому 112 лет
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Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: Daily Mail
Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад
Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад
Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад
Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад

24-летняя Микаэла Уэббер из графства Девон Великобритании получила письмо, отправленное 112 лет назад, перед Рождеством 1907 года.

Письмо адресовано бывшему владельцу дома, в котором сейчас живет девушка, сообщает Daily Mail.

"В конверте была открытка с изображениями местных домов конца XIX века в Плимуте. На обратной стороне какой-то Альберт извинялся перед Ви за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Я узнала, что это миссис Уилтшир, которая жила здесь с 1901 года и умерла 1990-м", - говорит Уэббер.

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Британка планирует найти ее родственников и передать находку. Королевская почта отметила, что открытка не могла затеряться на столь долгое время, скорее всего, кто-то отправил ее недавно.

В дагестанской мечети нашли уникальные рукописи возрастом в несколько столетий. Тексты нашли в высокогорном ауле Чираг в Дагестане, РФ. Манускрипты содержат революционные открытия в области астрономии, медицины и математики.

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  • Это не в традициях украинской политики
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