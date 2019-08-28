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четверг, 29 августа 2019 02:24

Замученные и счастливы: как меняется жизнь после рождения детей
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Показали смешные фото людей до и после рождения детей
Фото: boredpanda.com
Показали смешные фото людей до и после рождения детей
Показали смешные фото людей до и после рождения детей
Показали смешные фото людей до и после рождения детей
Показали смешные фото людей до и после рождения детей

В сети показали смешные фото людей до и после рождения детей. Таким образом продемонстрировали, как изменится жизнь заядлых холостяков.

На фото с детьми их трудно узнать. Вместо безумных вечеринок, семейные вечера, вечно растрепанные волосы и розтянутые спортивки, пишет boredpanda.com.

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Однако прежнее холостяцкая жизнь не сравнится с чувствами, когда впервые берешь на руки новорожденного сына или дочь.

В сети показали смешные фото детей. Их поведение очень непредсказуемое и не может оставить окружающих равнодушными. Снимки обнародовали сами родители, чтобы порадовать подписчиков.

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