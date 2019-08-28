Замученные и счастливы: как меняется жизнь после рождения детей

В сети показали смешные фото людей до и после рождения детей. Таким образом продемонстрировали, как изменится жизнь заядлых холостяков.
На фото с детьми их трудно узнать. Вместо безумных вечеринок, семейные вечера, вечно растрепанные волосы и розтянутые спортивки, пишет boredpanda.com.
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Однако прежнее холостяцкая жизнь не сравнится с чувствами, когда впервые берешь на руки новорожденного сына или дочь.
В сети показали смешные фото детей. Их поведение очень непредсказуемое и не может оставить окружающих равнодушными. Снимки обнародовали сами родители, чтобы порадовать подписчиков.
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