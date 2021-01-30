Вышла книга о подводной жизни

Новые морские наблюдения и впечатления Кусто опубликовал в книге "Мир молчания", которую написал вместе с Фредериком Дюма. Фото: pixabay

Книгу французского океанографа Жака-Ива Кусто "Мир молчания" впервые напечатали 3 февраля 1953.

Эта работа автора является наиболее известной. В ней он в научном стиле описал уникальность подводного мира, который изучал три года.

В 1956 году по мотивам книги сняли документальный фильм, получивший ряд престижных международных кинонаград. Киноверсия "Мира молчания", в которой рассказывалось о неизвестной до сих пор подводной жизни тропических рыб, китов и других морских существ, выиграла "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм "и Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли рекордно длинный подводный тоннель за $ 6 млрд

Жак-Ив Кусто родился в 1910 году во французском городке Сент-Андре-де-Кубзак. Окончил морское училище в Бресте и служил на флоте в Средиземном море. Это подтолкнуло его к тому, чтобы исследовать подводный мир и фотографировать. Тогда погрузиться под воду надолго можно было только со специальным шлангом, через который с поверхности подавался воздух.

В 1943 году исследователь с помощью инженера Эмиля Гагнана разработал и изготовил первую автономную систему дыхания под водой, которую назвал "акваланг". Тогда придумал фотокамеру, которая фотографировала под водой. В свободное время погружался на глубину, которую не могли исследовать до сих пор, потому что не было доступа. Изучал морскую фауну и флору и остатки затонувших кораблей.

1948-го Жак-Ив Кусто опубликовал свою первую книгу "18 метров под водой". Поражен от нее английский меценат лорд Гиннесс в 1950 году купил для изобретателя старый британский тралер, который он переоборудовал в океанографическое судно "Калипсо".

Новые морские наблюдения и впечатления Кусто опубликовал в книге "Мир молчания", которую написал вместе с Фредериком Дюма. Книга и ее экранизации имели большой успех, потому Кусто уволился с флота и полностью посвятил себя океанографии.

В Нидерландах вокруг затонувшего в 1749 году грузового корабля "Амстердам" планируют построить подводный музей. Корабль поднимут со дна Ла-Манша и перевезут в специальном спасательном доке к побережью столицы, на расстояние около 400 км. Затем вокруг него построят капсулу из стекла и стали и оставят в воде.