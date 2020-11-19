Впечатляющие снимки: любитель сфотографировал звездное небо

Фото: Felix Heisig

Феликс путешествует и фотографирует звездное небо. Часто передвигается на велосипеде, поэтому его и делает частью композиции.

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Основная сложность таких записей - оставаться неподвижным в течение 15 секунд и не дышать. Несмотря на это есть и плюсы, главый в том, признается мужчина, что ночью ты остаешься один на один со своими мыслями и камерой. Результат - космические снимки, фанатами которых стали около 10 тысяч интернет-пользователей в instagram.