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В Сети появляется больше опций для меломанов

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В Сети появляется больше опций для меломанов
Наиболее удобным форматом музыкального портала являются сайты, которые позволяют слушать музыку онлайн. Фото: Pinterest

Интернет – это не только огромное хранилище всевозможной информации, но и постоянно пополняющаяся база визуального, видео и аудио-контента.

Если говорить о музыке, то она представлена в Сети во всем своем разнообразии. Есть несколько популярных разновидностей музыкальных ресурсов, которые сохранены в закладках каждого меломана.

Сайты с прослушиванием и скачиванием

Наиболее удобным форматом музыкального портала являются сайты, которые позволяют слушать музыку онлайн и тут же скачивать ее, если трек понравился. Без регистраций, подписок и ограничений. Для удобства пользователей музыка на таких ресурсах, как правило, разделена по категориям, а для поиска конкретных треков есть специальная строка для запросов.

Эти ресурсы удобны еще и тем, что вы можете скачать треки на съемный носитель, плеер или жесткий диск, чтобы слушать их без доступа к интернету или компьютеру – во время пробежек, в общественном транспорте, метро и так далее.

Онлайн радио

Если вам не принципиально, что конкретно слушать в данный момент, или вы просто не хотите заниматься составлением собственных треклистов, выбирайте одну из десятков радиостанций. Как и обычное эфирное радио, радио в интернете – это не только музыка, но и передачи, интервью, записи живых концертов. А еще – реклама. Без нее, к сожалению, никуда.

С другой стороны, в Сети можно найти "станции" с треками отдельных жанров – это подойдет фанатам того или иного музыкального направления. Среди недостатков радио, кроме рекламы, отметим невозможность в конкретный момент услышать то, что хочешь, так как даже популярные песни крутят на ротации, и их придется ждать неопределенное время.

Стриминговые ресурсы

Стриминги – это ресурсы, которые стали популярны в последние 5 лет. Их отличительная черта – большие библиотеки треков, в том числе с новинками индустрии. Некоторые ресурсы дают возможность слушать музыку онлайн, другие предлагают опции для оффлайн прослушивания. Однако и минус у популярных стримингов есть – это необходимость платить за доступ к полному функционалу или отдельным трекам.

Бесплатные стриминговые сервисы, как правило, имеют ограниченный функционал, либо встроенную рекламу, которую нужно прослушивать обязательно каждые несколько минут. Ассортимент песен на разных стриминговых платформах может отличаться – на одном уже будут новинки и последние альбомы, а на другом – только треки прошлых месяцев.

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Дата
03
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