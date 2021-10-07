В Одесской области поселились розовые фламинго

Фото: Facebook / Иван Русев

В Национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области поселилась стая розовых фламинго.

Их обнаружили в сентябре, но они еще не улетели в теплые края, сообщил научный сотрудник парка Иван Русев в Facebook.

Возле лимана Бернас насчитали почти 65 розовых фламинго. В Украине они редки.

"Будем надеяться, что розовые фламинго скоро загнездятся в нашем нацпарке. Только нужно подготовить им специфические острова. Фламинго требуют особых экологических условий, гнездятся на больших илистых площадях вблизи неглубоких соленых водоемов, имеют островки. Питаются фламинго мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, одноклеточными водорослями, семенами некоторых растений", - рассказал Русев.

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Добавил, что птиц нужно защищать от браконьеров.

На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попали редкие косули. Животные паслись на лесной поляне. Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.