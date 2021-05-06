В лесу нашли горшок с древними украшениями

В лесу недалеко от города Алингсос, что на юго-западе Швеции, обнаружили более 50 украшений эпохи поздней бронзы. Находку назвали одной из крупнейших, когда-либо обнаруженных в стране.

Предварительно на предметы наткнулся мужчина по имени Томас Карлссон. Он набрасывал карту лесистой местности и делал записи для спортивного ориентирования. Сначала решил, что обнаружил мусор - металлические обломки от какой-то лампы, но присмотревшись внимательнее увидел спираль, ожерелье, а затем еще восьми предметов, сообщает The History Blog.

Мужчина сообщил властям, а их представители - археологам. Специалисты прибыли на место и обнаружили еще более 40 украшений, а также 20 фрагментов бронзы и 10 фрагментов железа непонятного происхождения.

Фото: thehistoryblog.com

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Археологи рассказали, что около 20% предметов хранились внутри горшка, скрытого под камнем. Остальные артефакты собирали вокруг. Артефакты имели слишком хороший вид, поэтому сначала решили, что наткнулись на современные копии. Но дальнейшее рассмотрение отвергло это предположение.

Все предметы датировали 750-500 годами до н.э. Это были бусы, огромные браслеты для рук и ног, иглы и застежки для одежды. Кроме этого, нашли топор, остатки изделий бронзового литья и палку, которой подгоняли лошадей. Последнюю вещь раньше находили только в Дании.

По словам археологов, большинство находок могут быть связаны с достопочтенной женщиной. Возможно также, что они имели церемониальное значение.

Предметы выставят в экспозиции местного музея.

Недавно археологи обнаружили большой арсенал древнего оружия в районе городища, существовавшего на западе Германии. Находку раскопали после сигнала металлодетектора. Всего из земли удалось достать около 150 предметов - сломанных мечей, наконечников копий, стрел, крюков для ремней, элементов конского снаряжения и тому подобное. Также нашли три серебряные монеты, бронзовые украшения и человеческую кость с нижней части голени. Ученые объяснили, что арсенал накопили во времена железного века. Большинство предметов датировали IV в. - I в. до н.э