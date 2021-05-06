 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 621
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 108
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 747
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 738
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 459
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 558
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 864
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 513
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2421
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
7
6
10
18
4
В лесу нашли горшок с древними украшениями
В лесу нашли горшок с древними украшениями
К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
Показали невероятные снимки Земли из космоса
Показали невероятные снимки Земли из космоса
Видео
Все видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 459
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1224
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
1 Просмотров: 666
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 15:50

В лесу нашли горшок с древними украшениями
7

  Комментировать

В лесу недалеко от города Алингсос, что на юго-западе Швеции, обнаружили более 50 украшений эпохи поздней бронзы. Находку назвали одной из крупнейших, когда-либо обнаруженных в стране.

Предварительно на предметы наткнулся мужчина по имени Томас Карлссон. Он набрасывал карту лесистой местности и делал записи для спортивного ориентирования. Сначала решил, что обнаружил мусор - металлические обломки от какой-то лампы, но присмотревшись внимательнее увидел спираль, ожерелье, а затем еще восьми предметов, сообщает The History Blog.

Мужчина сообщил властям, а их представители - археологам. Специалисты прибыли на место и обнаружили еще более 40 украшений, а также 20 фрагментов бронзы и 10 фрагментов железа непонятного происхождения.

В лесу на юго-западе Швеции нашли необычные украшения бронзового века
Фото: thehistoryblog.com
В лесу на юго-западе Швеции нашли необычные украшения бронзового века
В лесу на юго-западе Швеции нашли необычные украшения бронзового века
В лесу на юго-западе Швеции нашли необычные украшения бронзового века
В лесу на юго-западе Швеции нашли необычные украшения бронзового века

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли золотые украшения в виде кошачьих лап

Археологи рассказали, что около 20% предметов хранились внутри горшка, скрытого под камнем. Остальные артефакты собирали вокруг. Артефакты имели слишком хороший вид, поэтому сначала решили, что наткнулись на современные копии. Но дальнейшее рассмотрение отвергло это предположение.

Все предметы датировали 750-500 годами до н.э. Это были бусы, огромные браслеты для рук и ног, иглы и застежки для одежды. Кроме этого, нашли топор, остатки изделий бронзового литья и палку, которой подгоняли лошадей. Последнюю вещь раньше находили только в Дании.

По словам археологов, большинство находок могут быть связаны с достопочтенной женщиной. Возможно также, что они имели церемониальное значение.

Предметы выставят в экспозиции местного музея.

Недавно археологи обнаружили большой арсенал древнего оружия в районе городища, существовавшего на западе Германии. Находку раскопали после сигнала металлодетектора.

Всего из земли удалось достать около 150 предметов - сломанных мечей, наконечников копий, стрел, крюков для ремней, элементов конского снаряжения и тому подобное. Также нашли три серебряные монеты, бронзовые украшения и человеческую кость с нижней части голени.

Ученые объяснили, что арсенал накопили во времена железного века. Большинство предметов датировали IV в. - I в. до н.э

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В лесу нашли горшок с древними украшениями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26505
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 24949
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7983
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 5679
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 4959
Интересно
К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
К украинским полярникам приплыли киты: фото со станции в Антарктиде
6
 Просмотров: 342
Кандидата в губернаторы раскритиковали за использование медведя в кампании
Кандидата в губернаторы раскритиковали за использование медведя в кампании Просмотров: 90
Народные традиции 6 мая - сегодня узнаем будет ли "мокрым" лето
Народные традиции 6 мая - сегодня узнаем будет ли "мокрым" лето Просмотров: 999
Церковный праздник 6 мая - почему этот день особенный
Церковный праздник 6 мая - почему этот день особенный Просмотров: 2079
Именинники 6 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка
Именинники 6 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка Просмотров: 396
Больше всего комментируют
6
Ахметов за год разбогател почти втрое
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
3
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
Голосов: 774
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть