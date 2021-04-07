В Аргентине нашли череп рогатого динозавра

Рогатый динозавр Llukalkan aliocranianus имел длину около 5 метров и бродил по Южной Америке 85 миллионов лет назад

Ученые нашли на юге Аргентины череп большого плотоядного динозавра, которого на местном языке индейцев мапуче называют "тот, что вызывает ужас".

Рогатый динозавр Llukalkan aliocranianus был в длину около 5 метров и бродил по Южной Америке 85 миллионов лет назад.

Исследователи обнаружили его останки в Патагонии, вблизи другого плотоядного динозавра, и это, по их мнению, очень необычно.

Как и тиранозавр рекс, динозавр Llukalkan был двуногим, имел очень короткие передние лапы, но был среднего размера, по сравнению с гигантским Ти-Рексом.

Он также имел короткие рога и крошечные пальцы. По оценкам ученых, он мог весить от одной до пяти тонн, то есть был немного легче взрослого африканского слона.

Вероятно, это был страшный хищник с большим черепом и сильным укусом, считают авторы исследования, опубликованного в Journal of Vertebrate Paleontology

Очевидно, этот динозавр имел лучший слух, чем другие динозавры семьи абелизавридив. И это, вероятно, делало его лучшим охотником, рассказал "Рейтер" Федерико Джанечини, палеонтолог из аргентинского Национального университета Сан-Луис.

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Он жил на Земле в меловой период - последнюю эру перед тем, как динозавры исчезли.

У его черепа ученые нашли окаменелые останки немного большего плотоядного динозавра под названием Viavenator exxoni.

"Ллукалкан был немного меньше Виавенатора, хотя, если они жили вместе, они, бесспорно, имели одну экологическую нишу и питались одной добычей, поэтому должны конкурировать между собой и - почему бы нет - даже есть друг друга", - отмечает Джанечини.

За последние десятилетия в Аргентине сделали серию важных открытий динозавров. В 2014 году нашли останки динозавра, который весил примерно столько же, сколько 14 слонов. Считают, что это самый большой из всех когда-либо обнаруженных динозавров.