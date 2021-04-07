В Аргентине нашли череп рогатого динозавра

Ученые нашли на юге Аргентины череп большого плотоядного динозавра, которого на местном языке индейцев мапуче называют "тот, что вызывает ужас".
Рогатый динозавр Llukalkan aliocranianus был в длину около 5 метров и бродил по Южной Америке 85 миллионов лет назад.
Исследователи обнаружили его останки в Патагонии, вблизи другого плотоядного динозавра, и это, по их мнению, очень необычно.
Как и тиранозавр рекс, динозавр Llukalkan был двуногим, имел очень короткие передние лапы, но был среднего размера, по сравнению с гигантским Ти-Рексом.
Он также имел короткие рога и крошечные пальцы. По оценкам ученых, он мог весить от одной до пяти тонн, то есть был немного легче взрослого африканского слона.
Вероятно, это был страшный хищник с большим черепом и сильным укусом, считают авторы исследования, опубликованного в Journal of Vertebrate Paleontology
Очевидно, этот динозавр имел лучший слух, чем другие динозавры семьи абелизавридив. И это, вероятно, делало его лучшим охотником, рассказал "Рейтер" Федерико Джанечини, палеонтолог из аргентинского Национального университета Сан-Луис.
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Он жил на Земле в меловой период - последнюю эру перед тем, как динозавры исчезли.
У его черепа ученые нашли окаменелые останки немного большего плотоядного динозавра под названием Viavenator exxoni.
"Ллукалкан был немного меньше Виавенатора, хотя, если они жили вместе, они, бесспорно, имели одну экологическую нишу и питались одной добычей, поэтому должны конкурировать между собой и - почему бы нет - даже есть друг друга", - отмечает Джанечини.
За последние десятилетия в Аргентине сделали серию важных открытий динозавров.
В 2014 году нашли останки динозавра, который весил примерно столько же, сколько 14 слонов. Считают, что это самый большой из всех когда-либо обнаруженных динозавров.
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