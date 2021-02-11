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четверг, 11 февраля 2021 16:02

Упакуйте свой бизнес - простой секрет сделать компанию более престижной

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Каждая компания, бизнес должны обязательно заботиться о своей уникальности, особенности и продвижения своих услуг или товаров. Это должно проявляться во всем, даже в качественной канцелярии, упаковках и пакетах с фирменным логотипом. На первый взгляд кажется мелочью, но на самом деле не так.

  Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту
Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту

Так почему же брендовые пакеты так важны?

Реклама. Пакет с названием или логотипом вашей компании - это действенный и бюджетный способ прорекламировать ваши услуги и повысить узнаваемость бренда. Учитывая привычки украинцев, пакетик из-под приобретенной одежды или иного товара не полетит сразу в мусор. Но будет мелькать с владельцем на улице, в общественном транспорте. Прохожие невольно будут обращать на это внимание и наконец, увидев знакомый логотип на вывеске, обязательно туда заглянут.

Доверие. Качественный бумажный пакет или другая упаковка обязательно добавят престижа компании и будут вызывать большее доверие к ней. Если компания тратит средства на достойную упаковку, то ее товар просто не может быть плохого качества.

Экологичность. В мире люди все больше заботятся об экологии, поэтому отдают предпочтение вещам, что не наносят вреда окружающей среде. Компания, которая упаковывает товар в бумажную упаковку, однозначно отодвинет на второй план ту, которая использует полиэтилен. А вы получите славу компании, которая заботится о природе.

  Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту
Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту

Красота. Стильные брендовые пакеты очень хороши и могут служить подарочным. Клиенту не придется тратить средства на другую упаковку, зато похвастается покупкой с хорошего магазина.

Доказательством этого является пример популярных мировых брендов. Абсолютно все используют брендовые пакеты. Это говорит об их статусе. Неудивительно, что соцсети переполнены снимками модниц, которые держат пакеты Balenciaga, Louis Vuitton, Chanel и других.

Где такой взять?

Сделать пакеты с логотипом или названием вашей компании не проблема. Стоит обратиться к полиграфической студии Paket 24. Она специализируется на изготовление бумажных пакетов и полиграфической продукции для компаний, магазинов и брендов.

Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту. Поэтому обязательно учтут все пожелания. В них можно заказать пакет с того материала, который вам нравится - или с невероятно привлекательной мелованной или дизайнерской бумаги, или стильной крафтовой. Также есть уже готовые бумажные пакеты под печать.

  Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту
Специалисты Paket 24 имеют индивидуальный подход к каждому клиенту

Кроме того, Paket 24 предлагает услуги корпоративной и рекламной полиграфии - изготовление календарей, папок, блокнотов и конвертов.

Полиграфическая студия на рынке уже 12 лет, имеют современное оборудование, поэтому являются профессионалами и знают свое дело.

Итак, если хотите отличную упаковку для вашего бизнеса, то знаете, к кому обращаться.

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Дата
11
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