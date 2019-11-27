Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская

Автор: Сергей Старостенко Рената Раевская

Астролог Рената Раевская прогнозирует, что в ближайшие годы Украину ждет процветание и укрепление экономики. Об этом она сказала в интервью Gazeta.ua.

"Украину ждет процветание. Причем нынешняя власть к этому приведет, - сказала она. - Все будет хорошо до тех пор, пока мы будем работать каждый в рамках своей ниши. Да, у нас ставят кассовые аппараты и усложнят жизнь предпринимателям, но это станет залогом качества их работы. Теперь мы уже не сможем продавать что попало. Раньше же было удобно: из-под полы продали и получили копейку. Но критерии качества товара растут. Со временем предприниматели смогут продавать товары дороже, потому что они будут качественные. Мы потихоньку идем в Европу. Когда это станет отлаженным механизмом и мы станем жить по-европейски, когда никто не будет выходить за рамки дозволенного, тогда нам станет проще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская

Зеленскому не доверяют, потому что он пришел на президентский пост не из политики, - признает астролог. - Я к нынешней власти отношусь индифферентно. Но рада, что она не имеет опыта работы в отлаженном механизме хитрых подковерных ходов, в котором работали все другие предыдущие власти.

Автор: Валерія Радзієвська

В любом случае нам нужно было обновление энергии во власти. Власть - это куча разных знакомых в одной среде. Они все одни другу если не друзья, то родственники. Нужно было что-то новое".

Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания. За десять лет Украина опустилась в рейтинге на десять позиций, и стоит рядом с Тунисом и Кубой - 95 и 97 место соответственно. Рейтинг составил аналитический центр The Legatum Prosperity. Сильные стороны Украины - образование (37 место) и условия жизни (69 место), а слабые - социальный капитал, то есть межличностное доверие и доверие к институтам (148 место) и личная безопасность (145 место). В то же время аналитики считают, что в течении десяти лет в стране улучшились условия ведения бизнеса. Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Швейцария. Последние места заняли Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан.