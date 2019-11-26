Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская

Автор: Сергей Старостенко Астролог Рената Раевская

Планеты бывают добрые и злые. Но их влияние на людей больше зависит от положения планеты относительно Солнца во время рождения человека.

"Если планета в определенное время плохо освещена Солнцем, она обозлится и будет портить все вокруг. Если же она в хорошем положении, ей не холодно, она хорошо себя чувствует, тогда она делает добро. Даже злая планета Плутон, которая отвечает за войны и разрушения, становится хорошей, когда разрушает чью-то черную полосу жизни ", - рассказывает астролог Рената Раевская. В интервью Gazeta.ua она приоткрыла тайны астрологии и рассказала о возможности узнать и даже изменить свою судьбу.

Как вы начали заниматься астрологией и чем вас заинтересовала именно западная астрология?

Очень давно я в астрологию совершенно не верила - думала, что это способ выманивать у людей деньги. Пока не заинтересовалась астрономией. Затем задумалась, как планеты влияют на человеческие судьбы. Попробовала один прием, второй, и увидела, что сбывается. Начала заниматься саморазвитием. Я занимаюсь западной и арабской астрологией. Арабская сильнее и более связана с кармическими вопросами. Многие женщины часто удивляются: почему все время встречаются только нехорошие мужчины? Может это карма какая-то? Именно арабская астрология больше отвечает на этот вопрос, чем западная. Ведическая астрология Джойтиш мне чужая. Мне совсем не понятно, для чего рассматривать, например, карму рода. Ведь не может быть так, чтобы человек расплачивался за поступки своих предков до седьмого колена. Человек должен отвечать только за свои поступки. Если моя мама когда-то кого-то обманула, это же не значит, что теперь всю жизнь будут обманывать меня. Очень удобно обвинять в своих неудачах предков, когда что-то не так сделали. Ведическая астрология склоняет людей к бездействию. Они думают, что такая их судьба, и решают с ней смириться. Я не хочу принимать то, что мне дают. Я хочу исправиться и стать нормальным человеком. Я хочу исправлять свои недостатки, чтобы улучшить судьбу, а не мириться с ними. У нас есть только один шанс исправить какую-то одну ошибку, сколько бы жизней мы не проживали Личная карма человека существует. Вопрос в другом. У нас есть только один шанс исправить какую-то одну ошибку, сколько бы жизней мы не проживали. Если я в течение одной жизни не исправила свою ошибку, Бог не даст мне работать над ней же в следующей. Он выложит мне ряд других ошибок, и посмотрит, как я справлюсь с ними. Западная астрология позволяет корректировать жизни здесь и сейчас. Зато ведическая обещает, что если я войду в практики, начну медитировать, откажусь от всего земного, я стану выше. Никоим образом. Потому что это не сделает нас более человечными. Не нужно держать некий баланс во Вселенной. Нужно просто быть нормальным человеком. И тогда ты заслужишь себе хорошую внешность на старость. Тогда ты получишь какие-то блага и не останешься одиноким: внуки и дети будут рядом. Человек - сам венец своей судьбы. Любой ученый рано или поздно сталкивается с вопросом, откуда взялась душа человека и существует ли Бог. Господь действительно существует. Никакая темная сила не может создать душу. То что мы потом становимся на другой путь - это уже вопрос к нам. Астрология доказывает, что все происходит от светлого начала. Замечаю, что через восточную астрологию православные люди часто отказываются от своей веры, и именно этим потом привлекают все больше проблем в своей жизни. Если ты родился в православии, тебя окрестили, ты ходишь в церковь, не позволяй, чтобы завтра тебя переклинило. Не переодевайся в сари и не славь индуистских богов. От этого судьба не улучшится. Нужно понять свою проблему. Тебе не хватает денег? От тебя отвернулись родственники? Может, проблема в тебе, а не в гороскопе.

То есть не стоит опускать руки, если в гороскопе прописаны какие-то неудачи?

Каждый человек рано или поздно попадает в нужное время в нужное место, и там получает шанс выбиться в люди, стать известным и богатым. И мы все обычно сидим и ждем этого шанса. Только мало кто понимает, что дорога открывается под ногами идущего. Нужно что-то делать, а не сидеть и ждать. А ведическая астрология поощряет ожидания. Она работает в Индии, но не у нас. Это в Индии женщина выходит замуж и не переживает, как ей заработать деньги, потому что об этом должен думать муж. Здесь это не работает.

Имеют ли планеты свой характер и как они влияют на нашу жизнь?

Это моя ирония судьбы: боюсь космоса. Когда включаю спутник NАSА, вся сьеживаюсь от осознания, как космос огромен. Когда вижу звезды, планеты, чувствую себя беспомощной. Особенно незащищенной чувствую себя в полнолуние. Тогда просто закрываю окно и пытаюсь переключить внимание на что-то другое. Планеты делят на добрые и злые. Но все зависит от настроения планеты. Если планета в определенное время плохо освещена солнцем, она обозлится и будет портить все вокруг. Если же она в хорошем положении, ей не холодно, она хорошо себя чувствует, тогда она делает добро. Автор: Сергей Старостенко Даже самая злая планета Плутон, которая отвечает за войны и разрушения, становится хорошей, когда разрушает чью-то черную полосу жизни. Венера отвечает за внешнюю и душевную красоту. Но если она повреждена, мало освещена Солнцем, рождаются морально и внешне некрасивые люди. За интернет на земле соответствует Уран. Раньше, когда Уран стоял слишком далеко от Земли, интернета не было. Только он приблизился к земной оси, появился на земле интернет. Сейчас он приближается все ближе. На нас влияют только самые быстрые планеты - Луна и Меркурий, за счет того, что очень быстро двигаются. Расположение всех других планет влияет только во время рождения. Планеты - как бриллианты: они не блещут, а отражают свет Солнца На нас влияют только самые быстрые планеты - Луна и Меркурий, за счет того, что очень быстро двигаются. Расположение всех других планет влияет только во время рождения. Планеты - как бриллианты: они не блещут, а отражают свет Солнца. Они просто как карта, по которой астролог видит, что того или иного человека ждет в будущем. Поскольку Луна влияет на людей, существует лунный календарь. Меркурианского календаря нет, потому что Меркурий практически ничего не делает, кроме своей ретроградности. Основное его влияние - когда он входит в ретроградность. То есть разворачивается "задницей" к Земле и уходит обратно. Эта попятная всегда опасна. Есть еще очень опасный период, когда возможна высокая аварийность или опасность пораниться. Для того чтобы развернуться, Меркурию нужно сделать петлю: планета идет прямо, потом останавливается, проворачивается в петлю и идет назад. Точно так же Меркурий делает для того, чтобы вернуться и идти снова вперед. С самой ретроградностью можно справиться: не подписываем деловых соглашений, сдерживаем агрессивные эмоции - так можем себя обезопасить от неудач. Но когда Меркурий входит в ретроградную петлю, мы ничего сделать не можем: высокая турбулентность, рейсы самолетов задерживаются, происходят аварии на дорогах. В это время лучше воздержаться от полетов и поездок. Лучше вообще сидеть дома или ездить на метро. Сидим, лежим и едим. В октябре-ноябре этого года ретроградный Меркурий был в Скорпионе. Скорпион - знак личных отношений. Если на него влияет то негативное, тогда отношения под угрозой. Лучше промолчать, чем ссориться с близкими. Луна влияет на настроение, сексуальную активность и самочувствие. Особенно это касается женщин. На полнолуние у них часто болит голова и сгущается кровь. Это дает слабость, вялость, синяки под глазами и зеленый цвет лица, тошнит, пропадает аппетит. Человек хочет больше полежать, потому что кружится голова. Мужчины тоже это чувствуют, но не так сильно, потому что у женщин не столь стабильный гормональный фон. Когда Луна идет на убыль, у мужчин может быть подавленное настроение: "У меня ничего не получается, я ни на что не способен". На убывающюю Луну будьте особенно внимательны к атмосфере в доме: избегайте ссор с мужем. Ведь в это время мужчина бывает особенно раздражительным. Просто поешьте, отдохните и ложитесь спать. Ссоры отложите на растущую Луну.

По-разному ли воспринимают влияние планет женщины и мужчины?

Забудьте о том, что мужчина с Марса, а женщина - с Венеры. Давайте относиться друг к другу просто как человек к человеку. Человеческое отношение независимо от гендера - залог успешных отношений. Раньше венчались сразу, а сейчас - разве после 5-10 лет совместной жизни. Венчание укрепляло брак. Люди начинали жить друг для друга. А сейчас все независимые и более эгоистичные. Психологи советуют сепарироваться, искать личную зону комфорта. Для семейной жизни это не дает ничего хорошего. Автор: Сергей Старостенко

Как планеты показывают человеку вторую половинку и отношения?

У отношений сложные законы. Бывает кармическая встреча. Бывает человек-судьба. А бывают все остальные мужчины или женщины, с которыми удобно быть какое-то время вместе. При кармической встрече люди сразу чувствуют друг к другу бешеную страсть, сильный порыв. От этих встреч обычно рождаются дети. Но сами родители не остаются вместе При кармической встрече люди сразу чувствуют друг к другу бешеную страсть, сильный порыв. От этих встреч обычно рождаются дети. Но сами родители не остаются вместе. Они любили друг друга больше всего на свете, едва не одно яблоко на двоих ели, но жить вместе не могут. Нужно бояться таких отношений. Хотя часто они нужны именно для того, чтобы родился новый человек с особым предназначением. Человек-судьба уже предназначен для совместной жизни. Мы будем приходить с ним общий путь и вместе становиться лучше. С этим человеком можно венчаться. Возможно, такого страстного секса, как с человеком кармы, здесь не будет. Но этот человек всегда принесет домой деньги и подставит плечо, никогда не покинет, будет любить детей и считать жену лучшей. Кармические встречи советую обходить, а судьбу - искать. Если человек-рок по каким-то причинам не подходит, тогда ищем другую. Здесь как повезет. Не обязательно человек-судьба может нравиться. Смотрела карты людей и вижу: этот человек - реально ее судьба, она может всю жизнь с ним прожить. Но он алкаш. С таким связываться не хочется. Тогда советую женщине: немного подождите, побудьте 2-3 года сама, зато дождитесь встречи с новым человеком-судьбой. Не объединяйте судьбу со случайными людьми. А бывают еще просто обычные люди, которые случаются случайно. Понравился мужчина. У него взрослые дети, у женщины тоже. Почему бы не дожить эту жизнь спокойно вместе. Спасибо что не раздражает. Когда я встретила своего мужа, знала заранее, каким он будет. Знала, что мы распишемся и у нас будут прекрасные дети. Но не смотрела, когда именно. Гороскоп на себя делаю не всегда. Я боязливая. Но все же заглянула, когда его встречу. Мне нужно было знать, где он ходит. Потому что его очень долго в моей жизни не было. Каждый раз, когда мне было особенно тяжело, я думала: "Боже, где ты? Мне ничего от тебя не нужно. Просто чтобы ты был рядом, обнял и сказал:" Маленькая, все будет хорошо ". Когда я наконец его встретила, спросила: "Ты меня такой представлял?". Он не понял меня тогда. Позже я ему рассказала, как его ждала. Он прослезился и сказал: "Я теперь всегда буду с тобой". Мы уже год вместе. Резко сошлись, часто ссорились, притирались. И потом вышли на взаимопонимание. Уже сработались, стали налаженным организмом.

Что именно в гороскопе указывает на мужа или жену?

Когда в натальной карте Паллада, Церера, Юнона или Веста становится рядом с планетой человека, можно задумались, что он - кармический человек. Личной жизни соответствует седьмое поле гороскопа. Если в этом поле стоит любая планета, а рядом с ней очень близко стоит другая - это стопроцентная карма. По планете можно увидеть, каким будет этот человек. Если взрослый статусный мужчина - это будет Сатурн. Если молодой человек - это будет Меркурий. Если богатый и влиятельный 30-40-летний мужчина, особенно военный - это будет Марс.

Когда люди живут в гражданском браке, это в гороскопе никак не видно. Зато венчание и даже штамп в паспорте сразу можно найти в гороскопе. Вы можете всю жизнь прожить с мужем в гражданском браке - в гороскопе не будет отпечатка

Мужчину-судьбу для женщины я тоже вижу по 7 дому. Если там стоит какая-то планета, а к ней подтягиваются Луна и Венера. По Луне можно увидеть социальный образ мужчины, а по Венере - сексуальные предпочтения. Когда социальный образ с сексуальным сочетаются, тогда понимаю, что это судьба. Когда несколько планет скапливаются в седьмом поле гороскопа, убеждена, что женщина встретит свою судьбу. Странная вещь: когда люди живут в гражданском браке, это в гороскопе никак не видно. Зато венчание и даже штамп в паспорте сразу можно найти в гороскопе. Вы можете всю жизнь прожить с мужем в гражданском браке - в гороскопе не будет отпечатков. Автор: Сергей Старостенко

Когда рождаются талантливые люди?

Ни один ребенок не пришел в этот мир просто так. Каждый человек имеет свою миссию. Именно конкретные женщина и мужчина должны были соединиться для рождения каждого уникального человека. Самые талантливые люди рождаюсь в ноябре - это Скорпионы и Стрельцы. Потому что есть вероятность попасть в парад планет. Люди рожденные в это время, скорее всего, будут выдающимися учителями, врачами от Бога. Очень многие политики - Весы. Это талантливые люди, которые решают судьбы других и умеют держать баланс.

Сильно ли влияет на судьбу человека час рождения?

Час и даже минуты рождения сильно влияют на судьбу человека. Время рождения показывает отрезки жизни. Приходит женщина на консультацию и говорит, что родилась примерно с 2 до 2.30. Но каждая минута - это градус. Если вы ошиблись в минуте рождения, астролог может ошибочно дать вам прогноз не на следующий год, а через несколько. Вот так решает судьбу одна минута. В роддомах время рождения записывают приблизительно. Чтобы установить точное время, нужно делать математический расчет. Определяю, когда человек закончил школу, когда имел важные переезды и другие события в жизни. Так сужаю. Когда стрелки событий и минут рождения сходятся, я понимаю, что поймала конкретный гороскоп конкретной судьбы. Через 20 минут после вас в том же роддоме родился еще кто-то. Одинаковой судьбы эти младенцы не будут иметь. Даже близнецы, которые рождаются с разницей от 5 до 25 минут, имеют совершенно разные судьбы. Час и даже минуты рождения сильно влияют на судьбу человека. Время рождения показывает отрезки жизни Душа входит в человека именно в момент рождения, с первым его дыханием. Я нашла этому доказательства. Мы не можем строить гороскоп, пока ребенок еще в утробе. Не складывается, получается какая-то ерунда. Гороскоп можно составить только по дате рождения. Пыталась составить гороскоп будущего ребенка по датам рождения родителей. Ничего не получалось: судьбы нет, а значит, нет еще и человека. Дети, которых стимулировали и заставили родиться в конкретное время, например, перед первым мая, чтобы уже на майские праздники все акушерки могли пойти на выходные, будут иметь подобные судьбы. Поэтому так много людей в советское время проживали похожи серые судьбы. Стимулировать можно только тогда, когда родовой процесс начался, и если ребенку нужно помочь выйти. Количество детей можно легко вычислить в гороскопе родителей. Надо посмотреть, в какой позиции стоит Марс, Луна и Меркурий. Если есть взаимодействия этих планет вместе, значит, ребенок будет. Гороскоп может показать, в каком году родится ребенок, его пол и даже знак зодиака. Когда вижу, что у человека в гороскопе ребенка не будет, сразу прошу усыновлять. Но если я вижу хотя бы два процента из ста, что женщина родит, рассмотрю все возможности: составляю календарь, когда лучше зачать, сканирую по планетам весь организм женщины, чтобы понять, что делать, чтобы зачатие произошло. Автор: Сергей Старостенко

С какими вопросами обращаются к вам клиенты?

Обратились супруги: "Мы собрали определенную сумму. Колеблемся - купить квартиру или сделать эко и родить ребенка". Я увидела по гороскопу, что у них ребенок родится и без эко. Поэтому посоветовала им купить квартиру. Так и сделали, а через некоторое время родили девочку. Женщина жила счастливо: прекрасные дети, крепкий брак. Все было хорошо. Здесь ее кто-то за ногу дернул обратиться ко мне. Я увидела по гороскопу, что муж ей изменяет. Она восприняла эту информацию с негодованием: "Не может такого быть, ты шарлатанка!". Бросила трубку, мы поссорились. Через неделю позвонила: "Рената, извините. Я начала проверять. Перелопатила все его смски. Нашла переписку с любовницей". Женщина в результате этого мужа бросила и отсудила детей. Потом встретила другого, вышла за него замуж и родила еще одного мальчика. А бывший остался несчастным: любовница не пережила всех судов и от него ушла. Обращаются политики. Могу предупредить: здесь вас обманут, произойдет то-то, а здесь лучше проявить активность. И потом свои предсказания вижу в новостях.

Как можно улучшить судьбу?

Улучшить нелегкую судьбу можно переехав в другое место, подальше от того, где человек родился. Когда переезжаем в другую страну, полностью меняются наши координаты. Зодиакальная карта выглядит как круг, разделенный на сетку домов по знакам зодиака. Если немного прокрутить, сместить эту карту, изменится и судьба. Например, мы немножко подвинули расположения, и Меркурий стал уже в Близнецах. Это хорошо для здоровья. Не то чтобы человек с астмой мог сразу исцелиться. Но он получает лучший климат, лучшего врача, и начинает чувствовать себя лучше. Начинает работать психосоматика. Улучшить судьбу можно переехав в другое место, подальше от того, где человек родился. Когда переезжаем в другую страну, полностью меняются наши координаты. Начинаешь радоваться жизни, и болячки куда-то исчезают. Часто мы по привычке живем не своей жизнью, не в своем духовно городе или стране, потому что боимся переехать От того, радуюсь я жизни или нет, напрямую зависит мое здоровье. Одно дело, когда ты выходишь из дома, и бабушки на лавочках шипят тебе вслед "проститутка!", а совсем другое, когда ты выходишь в уютные улочки с кафешками и запахом круассанов. Начинаешь радоваться жизни, и болячки куда-то исчезают. Часто мы по привычке живем не своей жизнью, не в своем духовно городе или стране, потому что боимся переехать. А переехали - и изменили судьбу.

Каким чувствуете для себя Киев?

Киев для меня - очень серьезное место. Я не могу отказаться от Подола и Андреевского спуска. Не могу представить другое столь же сильное место в Киеве. Если вы хотите вылечить душу, не езжайте ни в какие леса, езжайте на Подол. Там со всех сторон церкви, там творилась революция. Оттуда строилось весь город. Я ни на что никогда в жизни не променяю эту часть Киева. Чувствую счастье именно здесь. Автор: Сергей Старостенко Рената Раевская с детства пишет иконы. «Мой прадедушка по маминой линии был иконописцем. Его иконы находятся во многих церквях. Я продолжаю его дело. Моя бабушка, его дочь, училась у него и передала мне эти знания. Пишу их пока что для себя или на подарок. В будущем хотела бы их дарить храмам, чтобы люди молились перед ними ». Моя мама украинка, а отец - индус. Сейчас он живет в Исламабаде. Родители встретились в Киеве, когда отец приезжал сюда на обучение - заканчивал Киевский строительный институт. Когда мама шла по улице, у них вспыхнула любовь с первого взгляда, и в результате родилась я. В Индию ехать не хочу. Там у меня не будет возможности помогать людям. Меня там будут воспринимать как человека фактически из царской семьи, потому что мы из касты брахманов, и это не позволят консультировать людей. Там страна третьего мира. Люди живут на улицах, им не хватает обычной чистой воды. И я не смогу им помочь. Когда я сказала папе: "Хочу приехать к тебе, чтобы заниматься волонтерством", он ответил: "Тебе нельзя выходить к простым людям. Это будет здесь запрещено".

Есть ли у человека миссия?

У 70 процентов людей миссия - просто родить ребенка, чтобы планета была населена. И лишь у немногих миссия особая - например, стать выдающимся врачом, спасать жизни. Если человек не выполнил своего предназначения, что-то обязательно произойдет с ним - то несчастный случай, или еще что. Если ты пришел сюда родить ребенка, ты должен родить. Если же миссия - писать стихи или картины - ты должен это делать. Сколько случаев, когда умирают хорошие молодые люди. Это может быть и потому, что они отказались выполнять свою миссию. Астролог может увидеть абсолютно все будущие жизненные события. Бывает, вижу, что долго женщина не проживет, и нужно что-то немедленно делать. Говорю: срочно рожайте. Здесь уже все равно, есть деньги и жилье или нет. Потому что понимаю - через год человек умрет. А если родит - будет жить дальше, потому что начнет выполнять свое предназначение. Бог даст ей силы и здоровье вырастить ребенка. Она поставит своего ребенка на ноги, и скорее всего, ее жизнь потом закончится. Если она не найдет себе новую миссию, ради которой должна жить: помогать бездомным животным, отдавать свою пенсию обездоленным детям. Бог не заберет ее, если она нужна другим людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изучалась медиками - когда люди начали верить в астрологию Существует ли энергия денег?

Энергии денег как таковой не существует. Существует понятие "находиться на своем месте". Не нужно только лениться и бояться. Энергии денег как таковой не существует. Существует понятие "находиться на своем месте". Не нужно только лениться и бояться Если ты занимаешься своим трудом, ты в любом случае будешь получать деньги. Не важно, продаешь ты апельсины или сидишь во властном кабинете. Если назначение человека продавать апельсины, он сумеет развить свой бизнес так, чтобы стать хорошим поставщиком апельсинов. Часто зарабатыванию денег препятствует незнание своего будущего - где какое предложение: где пустой, хотя очень привлекательное, а где-то выгодное, хотя на первый взгляд незаметное. Астрология помогает понять объективную реальность. С ней легче.

Может ли каждый стать при желании астрологом?

Астрологом может стать не каждый. Непоседливый человек - вряд ли станет. Так же, как и человек без эмпатии. Астролог должен быть хорошим математиком и любить дисциплину. Важно понимать эзотерику: кроме сухого расчета, должно быть и интуитивное понимание ситуации. Также нужен аналитический склад ума, чтобы проследить связи.

В средневековье церковь контролировала все сферы человеческой жизни. При этом не запрещала составление гороскопов и астрологию. Тогда астрология была неразрывно связана с медициной и преподавалась на медицинских факультетах средневековых университетов. Студент, который хотел получить степень доктора медицины, должен был обязательно сдать экзамен по этой дисциплине. Астрологией занимались высокообразованные люди и составление гороскопов не противоречило религии, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий.

С помощью астрологических знаний составляли гороскопы. Это могли быть "прогностики" для конкретного человека, города. Могли быть гороскопы на целый год и даже для определенного региона. Астрологи были убеждены, что движение небесных светил влияет на все - от погоды и урожая до здоровья самого человека - верили, что микрокосмос человека соответствует большому космосу планет и звезд.