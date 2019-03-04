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понедельник, 04 марта 2019 12:18

Ученые разработали заменитель виагры

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Ученые разработали заменитель виагры
Ранее ученые назвали отличную альтернативу виагре - темный шоколад. Фото: images.unian.net

Ученым удалось разработать гель для потенции на основе яда бразильского блуждающего паука.

Это средство, по их словам, эффективнее виагры, - пишет The Sun.

Гель, утверждают ученые, помогает достичь эрекции в течение 20-30 минут, и держится она около часа. Он способен вызвать эрекцию независимо от сексуальной стимуляции.

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Клиническое испытание показало, что у представителей сильной половины человечества, которые втирали гель BZ371, наблюдалось 113% повышение кровотока к их пениса.

Ранее ученые назвали отличную альтернативу виагре - темный шоколад.

Мужская щедрость – одно из главных качеств, которые женщины хотели бы видеть в своем идеальном избраннике. Пусть мужчина будет менее красив, не так умен и не слишком галантен, но он должен быть непременно щедрым. Но современные мужчины экономят на женщинах, оправдывая свое скупердяйство бережливостью и рационализмом.

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Дата
04
марта

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