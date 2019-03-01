Как вести себя с жадным мужчиной – советы психолога

Современные мужчины экономят на женщинах, оправдывая свое скупердяйство бережливостью и рационализмом.

Мужская щедрость – одно из главных качеств, которые женщины хотели бы видеть в своем идеальном избраннике. Пусть мужчина будет менее красив, не так умен и не слишком галантен, но он должен быть непременно щедрым. Но современные мужчины экономят на женщинах, оправдывая свое скупердяйство бережливостью и рационализмом.

Психологи утверждают, что нет жадных мужчин. Есть женщины, которые плохо изучили мужскую природу и просто не знают, что определенная тактика поведения может превратить даже патологического скрягу в самого щедрого из мужчин, пишет allwomens.ru.

Типы мужской жадности

Патологическая жадность. Такой мужчина мыслит не категориями "как приумножить", а категориями "как больше сэкономить". Не важно, зачем. Цели может не быть вообще. Мужчина экономит, потому что ему все время мало. Он копит. У него идея фикс – деньги ради денег.

Врожденная или приобретенная жадность. Мужчина "унаследовал" страсть к скупердяйству от своих предков, либо он вырос в семье, где экономия была культом. Возможно, его родители экономили на всем. Такая модель жизненной позиции закрепилась, и он даже не задумывается, что свою взрослую жизнь может строить по-другому. Либо же в детстве мужчина испытывал недостаток внимания, и теперь пытается компенсировать его материальным накопительством.

Жадность во имя себя. Мужчина по такому типу жадности экономит на всех, кроме себя любимого. У него нет средств, чтобы купить женщине цветы, но сам модно одет. В ресторане такой мужчина делит счет пополам либо вообще предпочитает, чтобы его угощала женщина. И не потому, что он бедный. У него все есть, но если он будет раскидываться деньгами направо и налево, то ему меньше достанется.

Избирательная жадность. На первый взгляд жадным такого мужчину не назовешь – его женщина ходит в шубе и бриллиантах. Но это любовница. Жена же работает на трех работах, носит рваные колготки под брюками и не красится, потому что косметика стоит дорого. Такова у нее судьба. Главное украшение мужчины – любовница. На нее средств он не жалеет. Бывает и другая избирательность. Например, мужчина никогда не раскошелится женщине на дорогое платье, но до отказа набьет холодильник деликатесами.

Практичная жадность. Мужчина вроде бы и не жадный, но он – ходячий калькулятор. Каждая его трата или экономия обоснованы. Он знает цену деньгам и часто любит повторять, что деньги тратятся быстрее, чем зарабатываются. Такой мужчина не признает подарков без повода, сравнивает цены в магазинах и ресторанах, хорошо помнит, что покупал женщине и сколько на это потратил. К денежным отношениям с женщиной у него практический подход – когда он вынужден покупать подарок, то старается купить, например, не цветы и игрушку, а вино и конфеты. И потратился, и себе приятно сделал.

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Жадный или домовитый: признаки и тактика поведения

Поскольку мужская жадность бывает разной, стоит научиться разбираться кто перед вами.

Мужчина 1:

Опознавательные знаки: Деньги тратит на себя, и не только свои, но и умудряется женщину раскрутить на подарки, покупки и содержание.

Диагноз: Самовлюбленный эгоист или альфонс.

Как себя с ним вести: Бросать! Вряд ли этого мужчину можно перевоспитать и заставить посмотреть на женщину не как на источник дохода, а как на статью расходов.

Мужчина 2:

Опознавательные знаки: Непритязательный, некапризный, небалованный. Бедность – его образ жизни и мышления. Он боится оказаться пленником нищеты и кажется скупым, потому что всю жизнь копит на "черный день".

Диагноз: Потомственный бедняк.

Как себя с ним вести: Грамотно. Надежда есть, что этот мужчина может выкарабкаться из бедности, если у него появится хороший учитель и стимул для финансового развития. Если он еще не стар, влюблен и мотивирован, под чутким женским руководством может стать щедрым миллионером.

Мужчина 3:

Опознавательные знаки: Он – муж, и, как глава семейства, возложил на себя миссию купить квартиру, машину, отвезти детей на море, а жене подарить норковую шубу. Поэтому он усердно экономит.

Диагноз: Перспективный семьянин.

Как себя с ним вести: Терпеливо. Если мужчина имеет очевидный потенциал, копит целенаправленно и его экономия оправдалась хоть одной существенной покупкой, женщине повезло – ей достался мужчина не жадный, а домовитый.

Мужчина 4:

Опознавательные знаки: Он очевидно не бедный – у него хорошая одежда, машина, работа, но он не спешит тратить свои деньги.

Диагноз: Продуманный "экономист".

Как себя с ним вести: Подождать. Прояснят картину несколько свиданий. Возможно, мужчина неуверен в отношениях и в женщине. Он не привык раскидываться деньгами, но не поскупится для той одной единственной.

Мужчина 5:

Опознавательные знаки: Он бедный, но гордый. Ему кто-то внушил, что женщина должна любить не за состояние кошелька, а за величие души.

Диагноз: Вольный художник.

Как себя с ним вести: Равнодушно. Заставлять такого мужчину тратить деньги на себя бесполезно. Если они у него и есть, то он потратит их на свою душу. На женщину растратиться ему не позволят комплексы и страхи.

Как не испортить щедрость в мужчине?

Не учить мужчину экономить на себе скромными отказами от дорогих подарков и щедрых ухаживаний. Восхищайтесь его щедростью, вниманием, заботой. Критика не сделала щедрым еще ни одного мужчину.

Женщине нужно и самой быть щедрой в выражении благодарности мужчине за подарки. Капризы хороши только в меру. Когда женщина упорно не хочет замечать стараний мужчины, она его обесценивает, следовательно – не стимулирует.

Социологи проанализировали, сколько жители разных стран готовы тратить на свидании. Шведы скупы на свиданиях. На рандеву вдвоем в этой стране тратят в пересчете на украинские деньги 1370 гривен. Чуть больше – 1550 гривен – стоят романтические встречи французам и немцам. А вот самыми щедрыми среди европейских мужчин оказались британцы. Они готовы поразить даму свиданием более чем на 4000 гривен.