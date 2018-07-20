Туризм в СССР: как заманивали людей на отдых

Лето - пора отпусков. Сейчас подобрать место для отдыха можно самостоятельно в интернете или воспользовавшись услугами туроператоров. Кроме того, есть много журналов, которые рекламируют места отдыха.

В советские времена людей также побуждали путешествовать с помощью плакатов и журналов. Их подборку выложил на Livejournal пользователь soullaway.

Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть подборку советских плакатов и журналов, которые рекламировали отдых в СССР.

Фото: livejournal.com

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Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что для завершения декоммунизации географических названий осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.