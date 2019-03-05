Трудно узнать: показали невероятное перевоплощение невест

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Визажист Арбер Бытыки из Республики Косово прославился умением до неузнаваемости преобразить невесту. Он накладывает столь искусный грим, что женщины становятся похожи на моделей из глянцевых журналов.

За работой мастера следят 262 тыс. пользователей Instagram, пишет Boredpanda.

Арбер показывает фото невест до и после нанесения макияжа. Каждой подбирает индивидуальный стиль и цветовую гамму. Соотносит все с одеждой и общим образом, который хочет воплотить женщина.

"Я знал, что стану визажистом еще в детстве. Первыми моими рисунками были женские глаза и платья. Любил брать мамину косметику и играть. Когда закончил среднюю школу, то семья не позволила сразу стать визажистом. В нашей культуре это не принято. Поэтому я сначала получил степень магистра экономики", - рассказывает Арбер.

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Сейчас к нему обращаются около тысячи невест в год. Больше всего - летом, за день может накрасить около 60 женщин.

Популярная японская Instagram-модель Имма имеет более 30 тыс. подписчиков. Девушка имеет свой собственный разработаный стиль, который создает команда профессионалов. Все потому, что она - комъютерная графика. Ее создала токийская компания ModelingCafe Inc., которая специализируется на CG-моделировании.