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понедельник, 30 августа 2021 06:30

Традиции 30 августа: нельзя отказывать, чтобы не остаться беспомощным

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Традиции 30 августа: нельзя отказывать, чтобы не остаться беспомощным
По одной из традиций 30 августа, сжигали мусор, чтобы вместе с ним сжечь болезни и скорби. Фото: unsplash.com

По народному календарю, 30 августа отмечают день Мирона. Согласно православному именослову, в этот день чтят память мученика Мирона, пресвитера.

Это праздник имел и другое название - Вдовина помощь. В селах существовала традиция в этот день обязательно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами.

Так, на Мирона люди собирались на толоки к таким семьям - совместно выполняли работу в поле или по хозяйству.

Если кто-то просил помощи в этот день, обязательно надо было помочь, иначе скоро самом понадобится помощь, но никто не откликнется.

Среди других обычаев этого дня - сжигание на заднем дворе старых вещей, чтобы вместе с ними в огонь пошли болезни, скорби и печали.

Народные приметы этого дня

Туман и роса утром - к хорошей погоде.

Небо темными облаками затянулось - к длительной непогоды.

Утренняя и вечерняя звезда золотистого цвета - к теплу.

Если ветер дует порывами, то на следующий день будет тихая погода.

Солнце на востоке красное - к ветренной погоде.

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Что нельзя делать этого дня

В этот день нельзя играть свадьбы. Считалось, что если вступить в брак 30 августа, и жена быстро станет вдовой.

Также в этот день запрещается долго спать - чрезмерный сон может принести проблемы с финансами и потерю денег. В то же время, нельзя было скупиться, чтобы не отпугнуть удачу.

Нельзя мыть пол - так легко "вымыть" из дома достаток.

Нельзя рвать цветы - ни в саду, ни в поле - "потому что счастье оборвется".

30 августа в православной церкви восточного обряда молитвно чтят память мученика Мирона, пресвитера; киевского иконописца преподобного Алипия Печерского; мучеников Павла и его сестры Иулиании; мучеников Фирса, Левкия и Корната и воинов их; мученика Патрокла Трикассинского; мучеников Стратона, Филиппа, Евтихианом и Киприана; преподобного Илию Калабрийского младшего; преподобного Пимена Угрешского, архиимандрита; священномученика Алексея Великосельского, пресвитера; священномученика Дмитрия Остроумова, персвитера.

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Дата
30
августа

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