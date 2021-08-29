Кто празднует день ангела 30 августа: именные поздравления

В понедельник, 30 августа день ангела отмечают владельцы таких имен: Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Филипп, Ульяна и Юлиана.

Для тех, кто выбирает как назвать ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение имен. Если планируете поздравить знакомых - предлагаем именные поздравительные стихи.

Автор: pinterest.ru Поздравительные открытки ко дню ангела

Мужское имя Алексей происходит от древнегреческого Алексий, что означает "защищать, защитник".

Поздравление для Алексея

Хочу удачи пожелать

Тебе, мог друг, на именины,

Уныния совсем не знать.

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Происхождение чоовичого имени Дмитрий связано с именем Деметры - древнегреческой богини земли и плодородия, и означает "преданный Деметре".

Поздравления для Дмитрия

Наш хороший, славный Дима,

Что тебе необходимо?

Смех, улыбки, развлечения,

Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,

В мыслях и душе порядок,

Независимость и воля,

Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,

Чтоб был к жизни интерес,

Много нового узнать,

И стремления всё понять.

Вера в самого себя,

Чтоб бороться до конца,

Чтоб сбывались все мечты.

И счастливым чтоб был ты.

Автор: pruvitannja.com.ua Поздравительные открытки ко дню ангела

Мужское имя Илья происходит от древнееврейского Eliyahu (Илайя) - ветхозаветного пророка. Буквально означает "сущий", "то что есть". Имени предоставляют значання "мой Бог - бог истинный".

Поздравления для Ильи

Ильа, навеки помни: за плечами

Хранитель-ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай день ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет ангел твой!

Мужское имя Мирон имеет древнегреческое происхождение. По одной из версий, означает "тот, кто пахнет миррой" - ароматическим маслом, смолой.

Поздравления для Мирона

В этот чудный день, Мирон,

Пожеланий миллион!

Чудо-настроения

И во всём везения.

Будь всегда ты позитивным,

Мудрым, верным и активным.

Никогда не унывай,

Цену жизни всегда знай!

Автор: Валентина Гальциян Поздравительные открытки ко дню ангела

Мужское имя Павел происходит от латинского слова paulus, что означает "скромный", "младший", "маленький".

Поздравления для Павла

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

Мужское имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и означает "любящий лошадей". Часто так называли крепких и активных младенцев.

Поздравления для Филиппа

Филипп находчив, как герой

Славной, доброй сказки.

Даже скучною порой

В жизнь ты вносишь краски.

Пожелаем мы побед

Самых грандиозных!

Отмахнись рукой от бед

И проблем серьезных.

Украинские женское имя Ульяна является вариантом имени Юлиана. О его происхождении существует несколько версий. Так, с латинского - "из рода правителей Юлиев". С греческого языка Юлиана переводится как "волнистая, пушистая", скандинавы называют Юлиями и Юлиус девочек и мальчиков, родившихся в декабре (от слова jul - Рождество).

Поздравления для Юлианы, Ульяны

У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

30 августа православные верующие восточного обряда молитвно почитают память мученика Мирона, пресвитера; киевского иконописца преподобного Алипия Печерского; мучеников Павла и его сестры Иулиании; мучеников Фирса, Левкия и Корната и воинов их; мученика Патрокла Трикассинського; мучеников Стратона, Филиппа, Евтихианом и Киприана; преподобного Илию Калабрийского младшего; преподобного Пимена Угрешского, архиимандрита; священномученика Алексея Великосельського, пресвитера; священномученика Дмитрия Остроумова, пресвитера.