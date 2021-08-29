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понедельник, 30 августа 2021 05:00

Киевский иконописец и святая, отданная в публичный дом: кого поминают 30 августа

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30 августа православная церковь византийского обряда чтит память мученика Мирона Кизического, пресвитера.

Святой Мирон живу в III веке, жил в римской провинции Ахайя, был пресвитером. Пострадал за веру в 250 году во время гоните христианства при императоре Деки.

Автор: crkvenikalendar.com
  Мученик Мирон, пресвитер, пострадал за веру в 250 году
Мученик Мирон, пресвитер, пострадал за веру в 250 году

Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужения. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости.

За это Мирона схватили и отдали на муки. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика - в то время огонь опалил 150 человек, стоявших вокруг печи.

Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителя. Разъяренный Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранном телу, а затем отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не трогали.

Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил жизнь самоубийством. Святого Мирона доставили в город Кизик, где ему отрубили голову мечом.

Также сегодня начинают преподобного Алипия (Алимпии) Печерского, жившего в XI веке.

Автор: lavra.ua
  Алипий Печерский. Икона над ракой с мощами
Алипий Печерский. Икона над ракой с мощами

Киевский иконописец и мозаист, ювелир, врач, монах и священник Киево-Печерского монастыря. Алипий - первый статоруський иконописный художник, имя которого упоминается в летописях. Он также является одним из авторов Киево-Печерского патерика. Известно, что Алипий учился искусствам в греческих мастеров.

Считается, что Алипий принимал участие в росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры, который взорвали коммунисты 3 ноября 1941.

Преподобный прославился при жизни написанием чудотворных икон. По меньшей мере два из них сохранились до наших дней "Печерская Богоматерь с предстоящими Антонием и Феодосием" и "Богородица Великая Панагия (Всесвятая)". Обе иконы вывезены в Россию, хранятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Алипий также является автором семи икон деисусного ряда, написанных для одной из киевских церквей на Подоле. Они считались чудотворными, поскольку не сгорели во время пожара.

Скончался преподобный Алипий в 1114 году, похоронен в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

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Святые мученики Павел, его сестра Иулиания и другие с ними казнены в середине III века при императоре Аврелиане в Финикийском городе Птолемаиде.

Автор: crkvenikalendar
  30 августа поминают мучеников Павла, Иулианию и других с ними
30 августа поминают мучеников Павла, Иулианию и других с ними

Однажды император приехал в Птолемаиду. Павел был среди толпы, встречавшей правителя, и осенил себя крестным знамением. Это заметили, Павла схватили и бросили в тюрьму. Когда на следующий день его привели на суд, он открыто и смело исповедал свою веру во Христа, за что был подвергнут жестоким мучениям.

Иулиания, видя страдания брата, стала при всех обвинять императора в несправедливости и жестокости, за что также была подвергнута пыткам. Мучеников били, тела их рвали железными крючьями, жгли на раскаленных решетках, но не могли сломить удивительного терпения исповедников Господних. Трое воинов, пытавших святых, пораженные величием духа мучеников, уверовали во Христа. За что их сразу казнили.

Мучитель попытался соблазнить святую Иулианию обещанием взять ее в жены, если она откажется от Христа, но святая отвергла предложение искусителя и осталась непоколебимой. По велению императора мученицу отдали в публичный дом для осквернения. Но Господь сохранил ее и там: все, кто пытался коснуться святой, теряли зрение.

Тогда разгневанный император приказал снова жечь тела мучеников. Но люди, присутствующие при пытках невинных, возмутились жестокости правителя. Поэтому по приказу Аврелиана брату и сестре отрубили головы.

30 августа также молитвно чтят память мучеников Фирса, Левкия, Корната и воинов их; мученика Патрокла Трикассинського; мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана; преподобного Илию Калабрийского младшего; преподобного Пимена Угрешского, архиимандрита; священномученика Алексея Великосельського, пресвитера; священномученика Дмитрия Остроумова, пресвитера.

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