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суббота, 24 июля 2021 06:30

Традиции 24 июля: что сегодня нельзя делать, чтобы не потерять щастье

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Традиции 24 июля: что сегодня нельзя делать, чтобы не потерять щастье
С 24 июля починают выпадать обильные росы, от которых может сгнить урожай на огородах. Фото: unsplash.com

24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. В народе день назвали Ольга Страдница, поскольку он приходится на разгар полевых работ.

Княгине Ольге молились о хорошей погоде, о милосердии ко жнецам. Просить святую с плохими намерениями было строго запрещено. Кроме того, любители рыбалки молились Ольге об удачном улове.

Также этот день называли Ольга Сеногнийница: считалось, что с этого дня каждое утро начинают выпадать обильные росы, которые вызывают гниение сена и овощей на огородах. Чтобы спасти урожай, огурцы в этот день принято было солить на зиму. Еще одно народное название - Ольга Стожарка.

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Стожар - созвездие северного неба, Плеяды, ярче начинали сиять с потемнением ночей. Стожар в быту - длинный кол, обычно сучковатый, который составлял основу, куда складывалось сено на подмостки из хвороста, старых жердей - для проветривания снизу, чтобы не плесневели в сырую погоду. К этому дню старались сложить сено в копны, чтобы оно не сгнило на лугах.

Приметы этого дня

Много росы - к неурожаю огурцов и помидоров, которые погниют на огородах.
Паук, сидящий посередине паутины, предвещает дождь.
Гром гремит - на следующий день будет хороший клев рыбы.
Пиявки поднимаются на поверхность воды - к ненастью.
Много мошкары - осенью будет вдосталь грибов.
Жаркий солнечный день - к хорошему урожаю зерновых.

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Что сегодня нельзя делать

Не стоит стирать одежду - сделать это нужно было накануне, или отложить на следующий день.
Сегодня лучше не одалживать - в частности, нельзя просить в долг хлеб, соль, деньги.
Нельзя в этот день ходить в баню, чтобы не смыть свое счастье.

24 июля православная церковь почитает память равноапостольной княгини Ольги, святой Евфимии Всехвальной, мученика Киндея Сидского, мученика Никодима Албанского, преподобного Никодима Афонского, мученика Нектария, преподобного Аркадия Вяземского, преподобного Лева Мандрського и новомученика Иллариона.

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