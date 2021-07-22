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суббота, 24 июля 2021 05:01

Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
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Православная церковь поминает 24 июля чудо великомученицы Евфимии Всехвальной.

Евфимия была дочерью христиан - сенатора Филофрона и Феодосии. Пострадала за Христа в городе Халкидоне, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, во времена императора Диоклетиана - около 304 года.

Автор: crkvenikalendar.com
  Святые, которых чествуют 24 июля: равноапостольная княгиня Ольга и мученица Евфимия Всехвальная
Святые, которых чествуют 24 июля: равноапостольная княгиня Ольга и мученица Евфимия Всехвальная

Благодаря горячей молитве, Евфимия смогла выдержать мучения, оставаясь живой и невредимой. Тогда ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на Евфимию. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой истекла кровь, и святая великомученица Евфимия тотчас скончалась. Произошло землетрясение, стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой смогли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халкидона.

Впоследствии на могиле великомученицы Евфимии возвели величественный храм. В нем в 451 году происходили заседания IV Вселенского Собора, во время которых святая чудесным образом еще раз стала свидетелем и исповедницей православия.

На Вселенский Собор сошлись 630 представителей из всего христианского мира. На заседаниях обсуждался догмат Православной Церкви о природе Богочеловека Иисуса Христа. Еретики монофизиты же утверждали, что в Христа не было человеческой природы, а была только одна божественная.

Увидев безрезультатность попыток епископов правильно сформулировать догмат о Богочеловеческой природе Христа, договорились предоставить решение церковного спора Святому Духу - посредством великомученицы Евфимии. Два свитка с вариантами решений по исповеданию веры положили в раку святой в присутствии императора. После этого участники собора закрыли гробницу, приложив к ней императорскую печать и поставили стражу на три дня. В течение этого времени епископы постились и усиленно молились.

В назначенное время раку с мощами открыли - и все присутствующие увидели явное чудо. Исповедание, написанное православными, святая Евфимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. А дальше произошло еще большее чудо - святая подняла руку и вручила патриарху свиток.

Считается, что это чудо стало свидетельством истинности православия, после чего многие из еретиков покаялись и приняли православное исповедание. Вскоре собор был завершен принятием православного догмата о Богочеловечество Христа.

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Также в этот день поминают мученика Киндея Сидского, что был пресвитером в поселке Сиды в Памфилии. Во времена императора Диоклетиана был осужден на сожжение за исповедание христианства.

По церковному преданию, воины, ведшие Киндея на казнь, встретили по дороге дровосека с крупной вязкой дров и силой забрали древесину для разжигания костра. Но святой Кинд заплатил дровосеку 30 медных монет, а потом взял ношу на плечи и сам понес ее к месту казни.

Святой Кинд оставался и на костре непреклонным воином Христовым и даже охваченный пламенем, находил силы призвать собравшихся познать истинную веру и благодать Господню. В это время разразилась сильная гроза, и ливень погасил огонь. Когда буря утихла, святой мученик тихо умер. Присутствовавший при его мученичестве языческий жрец слышал проповедь святого и уверовал вместе со своей женой во Христа. Они и похоронили тело святого.

24 июля православная церковь чтит память равноапостольной княгини Ольги, святой Евфимии Всехвальной, мученика Киндея Сидського, мученика Никодима Албанского, преподобного Никодима Афонского, мученика Нектария, преподобного Аркадия Вяземского и новомученика Илариона
Фото: Ольга Стенько
Святые, которых чествуют 24 июля: равноапостольная княгиня Ольга и мученица Евфимия Всехвальная
Священномученик Киндей Сидский
Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжський
Преподобній Никодим Ватопедский

Святой преподобномученик Никодим родился в Албании в городе Эльбасан в христианской семье. Во взрослом возрасте стал много общаться с мусульманами и поддался греху - отрекся от христианства и принял мусульманскую веру. Даже детей своих, никого не спросив, потурчил (обратил в турецкую веру - мусульманство. - Gazeta.ua). Последнего сына родственники успели спрятать на Афоне. Направившись туда, чтобы силой забрать ребенка, Никодим неожиданно был поражен подвижничеством афонских монахов. Решил покаяться в отступничестве и искупить грех.

Три года день и ночь оплакивал он свое богоотступничество, истощая плоть постом и всевозможными аскетическими подвигами. Наконец, услышав от старцев, что тому, кто отрекся Христа перед людьми, очень полезно исповедовать Его снова перед ними, решился непременно искупить грех свой страдальческой кровью. Пошел Никодим со Святой Горы в Албанию, на свою родину. И там торжественно перед знакомыми турками исповедовал Христа истинным Богом, а Магомета унизил. За что местный паша приказал сбросить мученика с высокой горы. А когда на следующий день Никодим пришел невредим, ему отрубили голову. Произошло это в 1722 году. И по сей день мощи святого Никодима Албанского остаются нетленными.

Преподобный Никодим Ватопедский (Афонский), которого также вспоминают этого дня, был старцем и по Христе наставником в любомудрии божественном Григория Паламы - известного византийского богослова, теоретика-исихаиста.

Мученический подвиг, подобный Никодиму Албанскому, совершил и преподобный мученик Нектарий. Родился в Малой Азии в христианской семье в 1800 году, 17-летним потерял отца. Чтобы прокормить семью, нанялся пасти верблюдов к богатому господину. Был обманом искушен ним перейти к мусульманской вере. Узнав об этом, от Нектария отреклась родная мать. Жалея о своем поступке, юноша пошел на Афон. Где провел несколько лет в суровом посте. Был пострижен в монахи и объявил о желании осуществить мученический двойной во имя Христа. Несмотря на предостережения святогорских старейшин, пошел в родной поселок, где провозгласил себя христианином.

Не поддавшись на многочисленные уговоры местного судьи, правителя, а также богачей, остался непоколебим в своей вере. После пыток Нектария отрезали голову. Произошло это 21-м году жизни юноши, 11 июля 1820 года. Память его православная церковь восточного обряда чтит 24 июля.

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Также сегодня почитают преподобного Аркадия Вяземского, который мирно предал душу Богу в 1077 году. Мощи преподобного обрели 11 июля 1677, эту дату и назначили для чествования его памяти.

Новомученик Иларион (в миру Владимир Троицкий) родился в 1886 году в Московской губернии. Получил духовное образование, известный в церковных кругах своей научной деятельностью. На то время стал самым молодым в Российской Империи архимандритом и профессором. При советской власти в Москве боролся против церковного движения обновленцев. За что его неоднократно бросали в тюрьму и отправляли в ссылку. Когда завершалась его ссылка на Соловках, владыку Илариона приговорили к 3-летней ссылке в Казахстан. Во время этапирования преподобный Иларион заболел сыпным тифом и умер в тюремной больнице 28 декабря 1929-го. Обретение и перенесение мощей владыки состоялось 24 июля 1999 года. Канонизирован в 2000 году.

О преподобном Льве Мандрском сведений практически нет. Однако, его имя встречается в церковном именослове в этот день.

24 июля День Ангела празднуют Ольга, Елена и Алена, Илона, а также Аркадий, Иларион и Лев.

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