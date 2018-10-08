Стало известно, чем надо привлечь внимание к себе

Как понравиться окружающим

Люди, которые умеют привлечь к себе внимание достигают лучшего.

Удается это потому, что не ждут ничего взамен. Наслаждаются моментом, когда находятся рядом. Предлагают помощь без пользы для себя.

Позволяют рассказать все, что на уме и не перебивают. Дают возможность выговориться собеседнику.

Не переживайте о мнении других, уверены, что вокруг существует много других людей, которым можно понравиться.

Если что-то не нравится -дають об этом знать. Не боятся высказать свою позицию, если она не совпадает с другими. Умеют подобрать правильные слова и тон.

Проявляют симпатию к людям и не критикуют. Понимают, что все люди равны.

Не имеют границ. Могут коснуться или обнять, и этим затягивают в зону комфорта.

Они нравятся людям, потому что умеют уделять внимание, делать комплимент, давать дружеские советы, тем, кто это нуждается. Умеют смеяться над собой и не демонстрируют негативных качеств. Люди, которые умеют к себе привлекать позитивное внимание, живут настоящим и наслаждаются им. Один из их секретов в том, что они постоянно работают над своим поведением и репутацией, пишет changeua.com

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Человек, который сначала настроена на негатив, никогда и никого к себе не расположит. Американский психолог Дейл Карнеги утверждал, что самый простой способ произвести приятное впечатление на новых знакомых - улыбка.