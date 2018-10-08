Стало известно, чем надо привлечь внимание к себе

 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 477
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6912
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3204
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5400
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1575
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1359
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
9
6
4
31
10
Забавные щенки, готовые заснуть в любом месте и в любое время
Забавные щенки, готовые заснуть в любом месте и в любое время
Со мной не говорит ни семья, ни друзья - тело мужчины покрылось сотнями опухолей
Со мной не говорит ни семья, ни друзья - тело мужчины покрылось сотнями опухолей
Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
Видео
Все видео
Арбузы, как орешки: украинка установила мировой рекорд
Арбузы, как орешки: украинка установила мировой рекорд
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Самая старая панда в мире отпраздновала день рождения
Самая старая панда в мире отпраздновала день рождения
На дне обмелевшего Днепра нашли затонувшее судно
На дне обмелевшего Днепра нашли затонувшее судно
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 567
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5337
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9720
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 45
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
понедельник, 08 октября 2018 16:47

Стало известно, чем надо привлечь внимание к себе

  Комментировать
Стало известно, чем надо привлечь внимание к себе
Как понравиться окружающим

Люди, которые умеют привлечь к себе внимание достигают лучшего.
Удается это потому, что не ждут ничего взамен. Наслаждаются моментом, когда находятся рядом. Предлагают помощь без пользы для себя.
Позволяют рассказать все, что на уме и не перебивают. Дают возможность выговориться собеседнику.
Не переживайте о мнении других, уверены, что вокруг существует много других людей, которым можно понравиться.
Если что-то не нравится -дають об этом знать. Не боятся высказать свою позицию, если она не совпадает с другими. Умеют подобрать правильные слова и тон.
Проявляют симпатию к людям и не критикуют. Понимают, что все люди равны.
Не имеют границ. Могут коснуться или обнять, и этим затягивают в зону комфорта.
Они нравятся людям, потому что умеют уделять внимание, делать комплимент, давать дружеские советы, тем, кто это нуждается. Умеют смеяться над собой и не демонстрируют негативных качеств. Люди, которые умеют к себе привлекать позитивное внимание, живут настоящим и наслаждаются им. Один из их секретов в том, что они постоянно работают над своим поведением и репутацией, пишет changeua.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, почему стоит есть капусту каждый день

Человек, который сначала настроена на негатив, никогда и никого к себе не расположит. Американский психолог Дейл Карнеги утверждал, что самый простой способ произвести приятное впечатление на новых знакомых - улыбка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, чем надо привлечь внимание к себе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Полный стадион освистал президента

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 56239
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 52418
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 39529
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 28791
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 18180
Интересно
Забавные щенки, готовые заснуть в любом месте и в любое время
Забавные щенки, готовые заснуть в любом месте и в любое время
9
 Просмотров: 9
Со мной не говорит ни семья, ни друзья - тело мужчины покрылось сотнями опухолей
Со мной не говорит ни семья, ни друзья - тело мужчины покрылось сотнями опухолей
6
 Просмотров: 1836
В оксфордский словарь вписали новые слова, которые должны знать все
В оксфордский словарь вписали новые слова, которые должны знать все Просмотров: 1341
Мужчина едва не выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет
Мужчина едва не выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет Просмотров: 882
Арбузы, как орешки: украинка установила мировой рекорд
Арбузы, как орешки: украинка установила мировой рекорд
 2 Просмотров: 5733
Больше всего комментируют
13
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
7
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
2
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Голосов: 424
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua