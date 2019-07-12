Состоялся чемпионат мира по футболу среди роботов

В Австралии прошел чемпионат мира по футболу среди роботов. Фото: sporttechie.com

В Австралии прошел чемпионат мира по футболу среди роботов.

В Сиднее состоялась международная научно-практическая выставка Robocup 2019. В рамках мероприятия провели соревнование по футболу среди роботов.

В этом году в противостоянии приняли участие более 2тыс. программистов и техников с более чем 40 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить

Кроме роботов-футболистов, свои умения продемонстрировали и роботы-спасатели, саперы, социальные и медицинские "работники".

Впервые робочемпионат провели в Японии в 1997 году. Тогда организаторы поставили цель к 2050 году создать роботов, которые смогут обыграть лучшую футбольную команду людей. Об этом сообщили на unn.com.ua.

Команда ученых Мюнхенского технического университета завершила начальный этап проекта, в рамках которого разрабатывают систему, которая способна приземлять самолет без участия пилота.