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пятница, 12 июля 2019 11:56

Автопилот впервые посадил самолет без участия человека

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Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот сам посадил самолет. Фото: из открытых источников

Команда ученых Мюнхенского технического университета завершила начальный этап проекта, в рамках которого разрабатывают систему, которая способна приземлять самолет без участия пилота.

Разработчики считают, что уникальная технология станет альтернативой традиционным методам автоматического пилотирования.

Основной недостаток старых систем автономного управления состоит в том, что для эффективной работы автопилота они требуют наличия многочисленных антенн на взлетном поле. Однако малые аэропорты не имеют дорогого технического оснащения, поэтому пилотам приходится управлять посадкой вручную.

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Новая система C2Land позволяет приземляться практически на любой взлетной полосе с использованием GPS-сигналов для обеспечения точности приземления. А новая оптическая система, которую применяют для оптимизации полетов - не требует наземной вспомогательной инфраструктуры, в отличие от существующих технологий.

C2Land уже успешно продемонстрировала тестовый полет учебного самолета Diamond DA42Р. Однако дата начала внедрения технологии в серийные авиалайнеры пока неизвестна. Об этом сообщили на hromadske.ua.

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