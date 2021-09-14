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вторник, 14 сентября 2021 19:15

Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео

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Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Четвероногий "спортсмен" едва не сорвал матч. Фото: скриншот с видео

В Британии собака породы кокер-спаниель выбежала на поле, где происходило соревнования по женскому крикету.

Четвероногий поймал мяч и начал с ним бежать, говорится в сюжете ТСН.

Курьез произошел, когда одна из спортсменок сделала подачу. Спаниель воспринял это как приглашение к игре.

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За животным побежало пол команды, чтобы вернуть собачью "добычу".

Матч возобновили, как только в собаки забрали мяч.

Во время матча турецкого дивизиона между "Гиресунспором" и "Анкарой Кечиоренгюджю" на поле выбежал кот. Футболисты сели перекусить и попить воды. Очевидно, животное почувствовало запах пищи и выбежало на поле.

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