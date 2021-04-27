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вторник, 27 апреля 2021 14:02

"Розовое суперлуние": показали фото необычной Луны с разных уголков мира
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Последние два дня жители Земли могут наблюдать редкое явление под названием апрельское полнолуние, которое еще называют "розовое суперлуние".

Впервые это явление описал и дал ему название американский ученый Ричард Нолл в 1979 году. "Розовое суперлуние" назвали в честь цветка флокс, что растет на востоке США.

Луна на самом деле не окрашивается в розовый цвет. Световое искривление объясняют максимальным приближением спутника к Земле. Поверхность Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче типичного полнолуния, которое обычно имеет теплый золотистый оттенок.

Фото: Reuters

В этом году можно будет наблюдать еще два похожих явления - 26 мая и 24 июня.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал туманность Ожерелье, которое находится на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли. Космическое "ожерелье с бриллиантами" появилось в результате взаимодействия двух похожих на Солнце звезд.

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