Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото

Фотограф из города Карловка Полтавской области год фотографировал старую сельскую церковь. На одной из фотографий автору удалось зафиксировать редкое явление - комету Neowise.

Полуразрушенная Благовещенская церковь находится возле села Федоровка Карловского района Полтавской области. Крестообразная и симметричная, сооружение еще сохранила остатки былого величия. Расположена посреди поля на краю холма, окруженная деревьями в виде полумесяца, здание оказалось замечательным объектом для фотографирования.

Фото: Богдан Пойда

Карловский фотограф Богдан Пойда делает красивые фотографии родного края с высоты птичьего полета. Не стала исключением и живописная Федоровка. Помимо прочего, человек пытается привлечь внимание к старинной церкви, которую несколько раз планировали реставрировать, но работы так и не начались.

"Единственная памятка в нашем районе. А такой красоты - пожалуй, и во всей области", - рассказал Gazeta.ua фотохудожник.

Фотографировал церковь в течение года - заснеженную, с молодой травой, с пожелтевшими деревьями; на рассвете и на закате, а также под звездным небом. На одном из прошлогодних летних снимков над разрушенным крышей ярко светится комета Neowise.

"Хотел, чтобы на одном кадре была комета, которая в следующий раз будет пролетать над Землей через 6800 и эта церковь, которая скоро развалится с таким отношением. Вряд ли ее уже кто-то восстанавливать. Таким образом, соединил на одном изображении две вещи, которые мы уже никогда не увидим ", - говорит Богдан.

По сути, фото с церковью и кометой - автопортрет. Фотограф рассказал, что на локацию приехал ночью. Фотоаппарат поставил в единой возможной точке, откуда видно было сооружение и небесное тело одним кадром - на краю сельского кладбища. Установив замедление на максимальные 10 секунд, побежал в церковь с фонарем в руках. Подсвечивает ним, чтобы было видно руины храма.

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Это не единственная фотография на которой удалось зафиксировать редкие природные явления. В предыдущие годы мужчине неоднократно удавалось снять на фото и видео молнии. Материалы, опубликованные в соцсетях, вызывают повышенное внимание пользователей.

Благовещенская церковь фотографу также удалось снять в момет вспышки молнии. На захватывающем снимке над сооружением светит полная луна, а в отдалении за лесистым холмом от облаков, словно второе светило, отражается вспышка зарницы.

Автор: Богдан Пойда Руины Благовещенской церкви в селе Федоровка Полтавской области. Полнолуние и вспышка молнии в облаках

На днях Богдан опубликовал в соцсетях новые волшебные фотографии Благовещенской церкви, увитой прозрачным розовым утренним туманом.

Церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Федоровка Полтавской построена почти 200 лет назад на средства Марии Разумовской, жены Льва Кирилловича Разумовского - сына гетмана Украины. Строительство церкви завершили в 1828 году. Сначала она была симметричная, крестообразная в плане. Полвека спустя, в 1878-м, с западной стороны рядом с храмом достроили двухъярусную колокольню, соединив пространство между ней и церковью небольшим переходом. До 1902 года при церкви действовала библиотека, в приходе - два училища, церковноприходская одноклассная школа, церковноприходское попечительство. В 1930-х советская власть прекратила деятельность церкви. Восстановленный во времена немецкой оккупации приход окончательно ликвидировали в 1962 году. Некоторое время в здании хранили зерно, а с 1976 года - минеральные удобрения. Сейчас сооружение имеет статус памятника архитектуры национального значения. Находится в аварийном состоянии.