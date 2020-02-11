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суббота, 15 февраля 2020 06:30

Родственники китов, а не свиней: показали крупнейших животных Африки

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Родственники китов, а не свиней: показали крупнейших животных Африки
Бегемотов признали родственниками китовФото: moyaosvita.com.ua

15 февраля отмечают в мире День бегемота. Это самое опасное животное в Африке. От его нападения погибает больше людей, чем от нападения любых других животных.

После слонов они занимают второе место по своим размерам. Взрослый самец достигает в длину 4,5 м, в высоту - 1,5 м. Весит 4 тонны.

1. Бегемот открывает пасть на 150 градусов. Поэтому может перекусить человека пополам и сокрушить лодку.

2. Зубы растут всю жизнь. Они острые, загнутые, а в длину бывают до 70 см. Ценнее, чем бивни слонов - состоят из костной ткани, а со временем не желтеет. Животные кусают силой 230 кг.

Траву бегемоты щиплют губами. При этом бивни в поедания пищи не применяются.

3. Долгое время считали, что прямые родственники бегемотов - свиньи. Сейчас ученые считают, что киты. Это стало известно после анализа белков крови и ДНК.

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4. Днем они отдыхают на дне реки, за едой выходят ночью. Желудок бегемота вмещает около 200 кг травы и имеет длину 3 м. Бегемот не ест водоросли и пасется только на суше.

5. Бегемоты могут бегать со скоростью 30 км в час.

6. Когда бегемоты ныряют в воду, их уши и ноздри закрываются автоматически.

7. Кожа бегемотов производит красную маслянистое вещество для защиты от солнечных ожогов. Это же вещество помогает заживлению ран и отпугивает насекомых.

Киевский зоопарк показал видео, как бегемот Лили занимается фитнесом. Она перекочует, подбрасывает вверх большой мяч и плавает с ним в бассейне.

Лили появилась в Киевском зоопарке в конце лета 2016 года. Ее привезли в зверинец в шестимесячном возрасте. Имя бегемотихе выбирали через онлайн-голосования.

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Дата
15
февраля

Родственники китов, а не свиней: показали крупнейших животных Африки

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