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вторник, 08 октября 2019 05:28

Рассказали, кто останется без пенсий

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Рассказали, кто останется без пенсий
В Украине вскоре начнется масштабная проверка пенсионеров

Отныне будут забирать выплаты мертвым душам, людям, которые за рубежом и пенсии по потере кормильца для лжестудента.

Многие средств из государственного бюджета платится пенсионерам, которые давно умерли, а деньги получают мошенники.

Согласно постановлению Кабмина всем переселенцам, которые выезжают за границу, прекращают выплаты.

Но многие лица получают зарплату за рубежом и пенсию в Украине.

Пенсионный фонд планирует проверять данную информацию во время выплат, рассказывает www.obozrevatel.com.

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Часто студенты до 23 лет получают выплаты по случаю потери кормильца.

Но когда заканчивают обучение или их отчисляют из учебного заведения, то они не сообщают об этом в Пенсионный фонд.

С 1 января повысили пенсии около 500 тыс. Военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн Украинский получат надбавку в связи с ростом минималки.

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