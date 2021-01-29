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пятница, 29 января 2021 12:12

Рак начали лечить радиацией

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Рак начали лечить радиацией
29 января в истории фото: drivems.by

Американский физик Эмиль Груббе 29 января 1896 первым в мире начал лечить рак радиоактивным излучением.

Его пациенткой была женщина с неоперабельным раком левой молочной железы. 125 лет назад ей назначили ежедневные одночасовых сеансы.

Для процедуры Эмиль Груббе применил стеклянную трубку Крукса. Она контактировала с молочной железой. Остальные тела пациентки врач защитил свинцовыми листами от коробок из-под китайского чая. Радиоактивное излучение приостановило рост опухоли и уменьшило боль. Но спасти пациентку не удалось, она умерла через месяц.

Революционную операцию Груббе провел менее, чем через год после того, как Рентген объявил о своем открытии.

К 1960 году врач научил более 7 тыс. врачей использовать рентгеновские лучи. За свою карьеру Эмиль Груббе провел более 90 операций среди различных видов рака. Умер за вреда, который нанес себе излучением в ходе многочисленных экспериментов.

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В этот день 1986 немецкому инженеру Карлу Бенцу выдали патент на первую в мире машину. Официально этот день считают днем ​​рождения автомобиля

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Дата
29
января

Рак начали лечить радиацией

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