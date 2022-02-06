"Прислушайтесь к своему "внутреннему параноику": как украинцы знакомятся в Tinder

Документальный фильм о приложении Tinder вошел в топ самых популярных картин стриминговой платформы Netflix. Рассказывает об аферисте, который знакомился с женщинами ради выманивания денег. Приложение Tinder, известное в мире как "портал для легких интимных знакомств" - приобретает популярность в Украине. У нас его воспринимают и как место поиска отношений, и как мессенджер для общения с новыми интересными людьми.

Поэтому Gazeta.ua узнала у активных пользователей и экс-юзеров приложения, что они думают о знакомстве он-лайн, на какие фотографии чаще всего реагируют положительно и как подбирают для Tinder свои фотографии.

Мы пообщались с женщинами и мужчинами разных возрастов. Узнали, что в Tinder все имеют разные интересы. Кто-то ищет в приложении развлечения, кто-то бывает "наскоками". Принцип подбора фотографий также у каждого свой. Кто-то подходит к выбору снимков с особым вниманием, а кто-то ставит "по фану".

Зуммеры рассказали, какие фото ставят в Tinder – и как на них реагируют новые знакомые



Забавные, жизненные фото, где можно выглядеть неидеально, но "трушно" выбирает для приложения Tinder 20-летняя художница Юлия.

"Я не выставляю фотки, где у меня суперсерьезное лицо, чтобы человек не имел на мой счет иллюзий. Чтобы выбирал не картинку. Меня априори не интересуют нереальные фотки: ой смотрите, какое у меня классное БМВ, или какой эпл-вотч, или крутой макияж . Хотя, если честно, я не могу распознавать фотошоп", - признается киевлянка.

Автор: Предоставлено автором Художница Юлия пользуется приложением около 2 лет

Самый банальный снимок, когда-либо видевший у юноши – это черно-белое селфи с укладкой и в белом гольфе. Самовлюбленная кичливость "ролексом" - уверена Юля.

Ой смотрите, какое у меня классное БМВ, или какой эпл-вотч, или крутой макияж

Оригинальными считает фотографии, на которых человек искренний, не пытается кому-то понравиться.

"Когда-то очень заценила фото. Чувак просто сидит в каком-то обшарпанном пуховике и джинсаках, в снегу, в каких-то непонятных детских очках в "туалетной позе", - вспоминает студентка.

Однако слишком необычные снимки тоже не выбор девушки. Говорит: это выставление на показ того, что парень не такой, как все. А скромники – свайп влево (в приложении свайп влево - отказ от знакомства - Gazeta.ua). На фото должно быть видно человека, как он есть. Часто при встречах красным флажком становится несовпадение снимков и реального человека. Говорит: с пониманием отнесется к ситуации, если партнер захотел ее проверить или пошутить ложными фото. А вот намек на обман может отбить желание сходить на второе свидание.

Юля поделилась, что запросы на обнаженные фото встречаются часто. Вспоминает: однажды один парень из Кореи хотел получить "нюдсы" и сам отправил снимок торса, но ей такое не понравилось, хотя животиком похвасталась.

"Меня не ругали классические мачо, а такие же придурковатые, как я. А от придурковатых девушек не ожидают секси-фоток. Это, между прочим, неплохая тактика", - открывает тайну собеседница.

Какие снимки постит в приложении фотограф из Китая



Избранник Юлии фотограф 25-летний Ланци из Китая, несмотря на отношения, продолжает общаться в Tinder. Оформил профиль настоящими снимками. Обычно может определить подделку или фотошоп даже очень умелый.

"Фальшивки не совпадут с вайбом в профиле и общий вид будет несовместимым. Самый банальный снимок, который я когда-либо видел – это простая улыбка, без всякого желания как-то выразить себя", - отмечает Ланке.

Технические же ошибки на неудачных снимках могут быть бесчисленными, перечисляет парень: например удлинение ног, но игнорирование перил сзади, выдающее "умелицу".

Фальшивки не совпадут с вайбом в профиле и общий вид будет несовместимым

"Многие люди не осознают, насколько фальшивы их фото. Я не могу описать чувства, когда меня привлекают снимки, наверное, когда их несколько, они будут глубже и сложнее, чем единственная фотография. Это непосредственно влияет на реакцию. Фото в Tinder должно быть моим первым впечатлением об этом человеке, поэтому должно быть настоящим, если нет – я разочаровываюсь и свидание не заладится", - говорит Ланке.

Автор: Предоставлено автором Фотограф из Китая Ланци не удалил Tinder, заведя отношения

Мария не терпит обнаженные фото парней в приложении

Студентка Мария говорит, что выкладывает собственные фото – важно, чтобы человек не казался кем-то другим. Самые же банальные из тех, которые видела: полуобнаженные снимки парней, или те, где они тыкают свои айфоны-часы чуть ли не в камеру.

"Оригинальное фото – это то, где человек показывает искренние эмоции. А чтобы я точно свайпнула вправо - должна быть фотография с животным", - смеется девушка.

Больше обращает внимание на описания, но если юноши голубят котиков-собачек – устоять не может.

"Помню как-то фото, где парень в снегу с собачкой играл. С ним, правда, ничего не получилось, потому что "в Tinder все слишком высокомерные", - резюмирует девушка.

Чтобы я точно свайпнула вправо - должна быть фотография с животным

Приложение оставила через три дня: юноши или думали, что она должна писать первой, или ждали снимков.

"Один даже написал мне через пару часов "метча" (совпадение пары в приложении - Gazeta.ua): почему ты мне не пишешь? Я подумала: перевелись джентельмены. Не хотела присылать фото – не думаю, что с этого должно начинаться общение", – рассказала девушка.

Владимир умеет распознавать ложь в Tinder

25-летний Владимир посещает Tinder несколько недель после долгого перерыва. Говорит, что постят настоящие фото с минимальной обработкой: свет или контраст. Вычисляет фейк просто.

"Иногда интуитивно, а вообще есть верификация. Смотришь на фото и будто где-то видел уже или что-то с ними не так. Но лжецов и с верификацией легко встретить. Когда-то переписывался с девушкой – комар носа не подточит, а оказалось – мошенническая схема. Говорит: "Пошли в театр". Бросает ссылку на сайт, чтобы ты купил билеты. Чувак покупает и они кому-то "левому" уходят. Точно какую-то студентку нашли в институте и взяли фото", - рассказывает Вова.

Свой топ свайпов влево парень определил уже давно: снимки с Fifty (ночной клуб в Киеве. – Gazeta.ua), из спортзалов, с цветами.

Девушка выложила фото своей руки и тарелку с оладьями. А снизу подпись: классные оладьи? Я еще лучше

В общем, как и Мария, больше обращает внимание на описание профиля. Интереснейшую фотографию запомнил на годы, хотя с креативницей не встречался.

"Там девушка выложила фото своей руки и тарелку с оладьями. А снизу подпись: классные оладьи? Я еще лучше", – вспоминает парень.

Дикпики, или фото, о которых предпочитают молчать

Оля вспоминает: часто "дикпики" (фото половых органов – Gazeta.ua) прилетают от тех ребят, диалоги с которыми она даже не просматривает.

"Никогда не знаешь, что скрывается за черной картинкой: фото божьей коровки или прутень", - смеется девушка.

Пользователи приложения, которых мы расспросили, подтвердили, что довольно часто получают предложения обменяться интимными фото.

Психологиня раскрыла тайны фото в приложении Tinder

Что же побуждает людей выкладывать те или иные фотографии и выбирать по ним людей - Gazeta.ua спросили психологиню Анну Чатченко, являющуюся активной пользовательницей Tinder.

Относительно фейковых аккаунтов и ложных фото Анна объяснила: человек хочет показаться тем, кем не является, или получить что-то, чего не сможет получить без обмана.

"Возможно потому, что огромный букет и Мерседес - это то, что является показателем статуса для некоторых людей. Соответственно, если человеку важно найти партнера с высоким статусом и попасть в "социальный лифт", но он не уверен, что реальное "Я" на это способно, пытается создать картинку, видимость", – говорит психологиня.

Перед тем, как поставить лайк, я смотрю все фото и внимательно читаю описание

Сама эксперт не считает, что машина-квартира – это первоочередные ценности и пытается не ругать такие показушные профили. Прислушивается к себе – насколько то, что она увидела, отвечает ее ценностям и целям жизни.

"Перед тем, как поставить лайк, я смотрю все фото и внимательно читаю описание. Раздумывая, свайпать вправо или нет, задайте себе вопрос: "Что общего у фото и этого человека? Чем он живет, как одевается, какая у него мимика, как отдыхает?", – говорит Анна.

К профилям без фото психологиня относится с осторожностью. Никогда с ними не общалась: "Захотите ли вы знакомиться с человеком, который боится даже показать свое лицо?".

Социальные стереотипы из прошлого, такие как "мужчина должен быть богатым, а женщина красивой", все еще подсознательно работают как наши установки

Феноменальное дело: люди признаются, что терпеть не могут фото демонстрации "успешного успеха", но Tinder ими просто кишмя кишит.

"Социальные стереотипы из прошлого, такие как "мужчина должен быть богатым, а женщина красивой", все еще подсознательно работают как наши установки. Несмотря на то, что мир уже давно изменился и теперь женщина может хорошо зарабатывать, а мужчина – тщательно следить за собой и модно одеваться. Поэтому еще раз повторюсь: делайте ставку на себя настоящего – это максимально беспроигрышный вариант", - говорит Анна Чатченко.

Относительно такого явления как "секстинг" (обмен интимными фото в переписке. - Gazeta.ua) психология отмечает: стоит следовать некоторым правилам безопасности, и как в общем-то в интернет-знакомствах – прислушаться к своему "внутреннему параноику".

"Достаточно ли долго вы знаете этого человека? Достаточно ли вы о нем знаете? Насколько он с вами откровенен? Если эти фото появятся в сети, насколько вам это ок? Насколько вам хочется присылать подобные фото? Ну, и одно из ключевых правил секстинга тоже никто не отменял: делать фото минимально персонализированными и не фотографировать себя с лицом или какими-либо деталями, способными выдать на фото именно вас", - подчеркнула психолог.

Флирта грамм – в Instagram

Представители обоих полов, с которыми мы пообщались, признаются: если в Tinder произошел хоть минимальный "метч" с собеседником, то обычно переходят в Instagram или другую "чатовую" соцсеть. Там и фото видно, и о человеке можно сказать больше.

"Соцсети это хоть какая-то гарантия, что человек настоящий. В Телеграмме списываюсь и прошу снять видеосообщения, потому что фейки могут быть опасными. Могу сбросить фото в Телеграмме, но это очень редко, обычно Инстаграмма достаточно", - советует 18-летняя Микаэла, которая в приложении около года.

Непостоянные отношения с Tinder

С полдесятка опрошенных девушек утверждают, что иногда заходят в Tinder ради шутки или из любопытства открывают приложение на телефоне.

"Я его то удаляла, то снова устанавливала, то думала: ой, мне нужно развиваться самостоятельно, не надеяться на парня. Начала активно пользоваться курсом с третьего – потому что на карантине было скучно", - рассказала 20-летняя Виктория.

А 21-летняя Екатерина признается, что то удаляет приложение, то устанавливает обратно.

"Качаю его, когда мне скучно, и могу удалить буквально в тот же день, снимками не обмениваюсь. Здесь бы словами адекватно обменяться", - говорит она.

Согласно результатам маркетинговых исследований, в Украине приложением Tinder пользуются люди разных статей от 16 до 55 лет. Все они проживают в городах с населением 50 тысяч человек.