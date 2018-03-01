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четверг, 01 марта 2018 16:45

Припять признали одним из самых загадочных мест мира
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Припять попала в список самых загадочных мест мира
Фото: kievvlast.com.ua
Припять попала в список самых загадочных мест мира
Припять попала в список самых загадочных мест мира
Припять попала в список самых загадочных мест мира
Припять попала в список самых загадочных мест мира

Город Припять попал в список самых загадочных заброшенных мест планеты.

Рейтинг составило британское издание The Guardian.

"После взрыва реактора №4 на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года воздух был загрязнен смертельным количеством радиоактивных веществ. Жителей Припяти и ряда других поселений вокруг станции эвакуировали навсегда", - говорится в сообщении.

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Ранее в Припяти жили 49 тыс. человек. После крупнейшей техногенной катастрофы там до сих пор существует жизнь. В городе живут дикие животные, а туристы из разных уголков мира приезжают сюда на экскурсии.

После длительных исследований ученые выяснили пять наиболее вероятных угроз для Земли. Первой причиной конца света западные ученые считают исчезновение озонового слоя. Полное его уничтожение приведет к тому, что жители планеты станут беззащитными перед солнечной радиацией.

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Дата
01
марта

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