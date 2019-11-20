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среда, 20 ноября 2019 21:27

Премьеры недели: какие фильмы выходят в украинский прокат

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Премьеры недели: какие фильмы выходят в украинский прокат
Рассказали о фильмах, которые на этой неделе вийжуть в украинский прокат. Фото: Cheks

На этой неделе в украинском прокате появится продолжение суперхита Disney Ледяное сердце II и Идеальная ложь с легендарными Хелен Миррен и Иеном Маккелленом.

Также на экранах покажут украинский фильм История Лизы, права на который купил HBO, и Мидуэй режиссера Роланда Эммериха. Подробнее о каждом из фильмов рассказал кинообозреватель "НВ Style".

Идеальная ложь. Режиссер - Билл Кондон

Фильм-спектакль, разыгранный на двоих: опытный аферист-социопат по имени Ганс пытается ограбить богатую и наивную старушку по имени Бетти. По ходу действия выясняется, что и бабушка не такая уж и наивная, и Ганс не такой уж и опытный. По крайней мере, для этого дела.

Прелесть фильма заключается в том, что первого играет сэр Иен Маккеллен, а вторую - дама Хелен Миррен. Плюс - периодически появляется Рассел Тови в роли внука бабушки.

Срежиссировал их совместный выход Билл Кондон - хороший рассказчик, который работал над фильмами Сумерки. Сага. Рассвет (обе части), Боги и монстры, Мистер Холмс.

Фильм появится в украинском прокате с 21 ноября.

Ледяное сердце II. Режиссеры - Крис Бак и Дженнифер Ли

Продолжение суперхита Disney 2013 выпуска. По словам СЕО компании Боба Айгера, такой серьезный временный разрыв между первой и второй частью связан с тем, что продюсеры не хотели торопить события и заставлять кого-то в сжатые сроки придумывать новую историю. В противном случае, шансы получить хороший продукт сильно уменьшились бы.

Остается надеяться, что шести лет хватило на создание достойного сиквела. В центре истории все те же: принцесса Анна, королева Эльза, снеговик Олаф, рабочий Кристофф и его олень Свен. Только на этот раз ребятам предстоит проникнуть глубже в прошлое Эльзы, найти источник ее магии и снова встать на защиту своего королевства.

На экранах с 21 ноября.

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История Лизы. Режиссер - Александр Жовна

Украинский фильм, права на показ которого приобрели американцы с HBO. Показывать, правда, его будут не в США, а в странах Центральной Европы.

Перед нами связанные истории двух влюбленных пар. Первая - более или менее привычная. Во второй он и она - люди с синдромом Дауна. Действие происходит в пасторальной украинской провинции и имеет (что видно уже из трейлера) фантасмагорический оттенок.

Главные роли в картине сыграли: Марьяна Ахрарова, Владислав Погребной, Дарья Творонович и Николай Перестюк.

Появится в прокате 21 ноября

Мидуэй. Режиссер - Роланд Эммерих

Роланд Эммерих взялся за старое: разрушать все и вся. Стоит признать, что это у него получается гораздо лучше, чем сомнительные исторические опусы (Аноним, Стоунволл).

Действие фильма происходит весной-летом 1942 года в Тихом океане. В декабре 41-го США вынужденно вступили во Вторую мировую войну, потеряв альтернативу из-за разгрома их авиабазы ​​в окрестностях Перл-Харбора.

В тот раз японским войскам не удалось окончательно уничтожить тихоокеанский флот американцев и в 1942-м они решили атаковать атолл Мидуэй, чтобы закончить начатое. Только на этот раз напасть внезапно у них не получилось: криптографы армии США разгадали зашифрованную цель противника и американский флот успел подготовиться.

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Эд Скрейн, Люк Эванс, Патрик Уилсон, Аарон Экхарт, Ник Джонас, Деннис Куэйд и другие.

В кино с 21 ноября.

Завершились съемки пилотной серии детектива "Лучший сыщик", который покажут на телеканале ИСTV. Новая лента расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса - Ивана Пидопригоры.

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