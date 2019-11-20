Премьеры недели: какие фильмы выходят в украинский прокат

На этой неделе в украинском прокате появится продолжение суперхита Disney Ледяное сердце II и Идеальная ложь с легендарными Хелен Миррен и Иеном Маккелленом.
Также на экранах покажут украинский фильм История Лизы, права на который купил HBO, и Мидуэй режиссера Роланда Эммериха. Подробнее о каждом из фильмов рассказал кинообозреватель "НВ Style".
Идеальная ложь. Режиссер - Билл Кондон
Фильм-спектакль, разыгранный на двоих: опытный аферист-социопат по имени Ганс пытается ограбить богатую и наивную старушку по имени Бетти. По ходу действия выясняется, что и бабушка не такая уж и наивная, и Ганс не такой уж и опытный. По крайней мере, для этого дела.
Прелесть фильма заключается в том, что первого играет сэр Иен Маккеллен, а вторую - дама Хелен Миррен. Плюс - периодически появляется Рассел Тови в роли внука бабушки.
Срежиссировал их совместный выход Билл Кондон - хороший рассказчик, который работал над фильмами Сумерки. Сага. Рассвет (обе части), Боги и монстры, Мистер Холмс.
Фильм появится в украинском прокате с 21 ноября.
Ледяное сердце II. Режиссеры - Крис Бак и Дженнифер Ли
Продолжение суперхита Disney 2013 выпуска. По словам СЕО компании Боба Айгера, такой серьезный временный разрыв между первой и второй частью связан с тем, что продюсеры не хотели торопить события и заставлять кого-то в сжатые сроки придумывать новую историю. В противном случае, шансы получить хороший продукт сильно уменьшились бы.
Остается надеяться, что шести лет хватило на создание достойного сиквела. В центре истории все те же: принцесса Анна, королева Эльза, снеговик Олаф, рабочий Кристофф и его олень Свен. Только на этот раз ребятам предстоит проникнуть глубже в прошлое Эльзы, найти источник ее магии и снова встать на защиту своего королевства.
На экранах с 21 ноября.
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История Лизы. Режиссер - Александр Жовна
Украинский фильм, права на показ которого приобрели американцы с HBO. Показывать, правда, его будут не в США, а в странах Центральной Европы.
Перед нами связанные истории двух влюбленных пар. Первая - более или менее привычная. Во второй он и она - люди с синдромом Дауна. Действие происходит в пасторальной украинской провинции и имеет (что видно уже из трейлера) фантасмагорический оттенок.
Главные роли в картине сыграли: Марьяна Ахрарова, Владислав Погребной, Дарья Творонович и Николай Перестюк.
Появится в прокате 21 ноября
Мидуэй. Режиссер - Роланд Эммерих
Роланд Эммерих взялся за старое: разрушать все и вся. Стоит признать, что это у него получается гораздо лучше, чем сомнительные исторические опусы (Аноним, Стоунволл).
Действие фильма происходит весной-летом 1942 года в Тихом океане. В декабре 41-го США вынужденно вступили во Вторую мировую войну, потеряв альтернативу из-за разгрома их авиабазы в окрестностях Перл-Харбора.
В тот раз японским войскам не удалось окончательно уничтожить тихоокеанский флот американцев и в 1942-м они решили атаковать атолл Мидуэй, чтобы закончить начатое. Только на этот раз напасть внезапно у них не получилось: криптографы армии США разгадали зашифрованную цель противника и американский флот успел подготовиться.
В главных ролях: Вуди Харрельсон, Эд Скрейн, Люк Эванс, Патрик Уилсон, Аарон Экхарт, Ник Джонас, Деннис Куэйд и другие.
В кино с 21 ноября.
Завершились съемки пилотной серии детектива "Лучший сыщик", который покажут на телеканале ИСTV. Новая лента расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса - Ивана Пидопригоры.
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