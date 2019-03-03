В Израиле показали ритуальную маску возрастом 9 тыс. лет. Фото: Акценты.

На конференции Ассоциации Изучение доисторического периода в Музее Израиля показали уникальную каменную маску. Ее нашли близ Хеврона, на юге страны.

Исследователи предполагают, что маске более 9 тыс. Лет. Она имеет отношение к культу предков, развившийся в тот период.

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Науковиця Рони Лупу из Управления Аничностей говорит, что маску могли одевают во время ритуалов поклонения предкам, передает издание Акценты.

"Маска уникальна не только в силу своего возраста, но и из-за места, где ее нашли. Она за тщательно высеченная из желтого известняка. На краях маски просверленные четыре дырки - возможно, для того, чтобы привязывать маску к лицу. Она симметрична, на ней даже видно скулы ", - отмечает Лупу.

Американские спецслужбы более 50 лет в строжайшей тайне хранили перевод советской книги "Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время".