Почему во взрослом возрасте время идет быстрее, чем в детстве

"Постаревшему" мозгу кажется, что окружающий мир находится в постоянной спешке.

Вспомните свои школьные годы и эти бесконечные уроки, которые, казалось, длятся целую вечность. Правда же, сейчас время летит гораздо быстрее? Уже не нужно с нетерпением отсчитывать дни до наступления праздника — вы даже не заметите, как они пройдут.

Так почему же раньше время тянулось так медленно, а сейчас как будто бы пролетает мимо вас?

Стрелки часов с возрастом не стали двигаться быстрее, изменилось ваше восприятие.

Американский физик Адриан Бежан предложил разделить время на две составляющие. "Время часов" — это объективное время, то, которое мы видим на часах. И "время ума" — то время, каким мы его воспринимаем.

По словам ученого, с годами сильно меняется отношение человека к окружающему миру и ко времени в том числе. В детстве нам казалось, что дни гораздо длиннее из-за того, что за этот период любопытный разум ребенка получал массу новых впечатлений, узнавал что-то ранее неизвестное.

"Постаревший" разум не может обрабатывать информацию так быстро, как это делает разум ребенка. Поэтому скорость восприятия ментальных образов с каждым годом сильно понижается.

Предположение ученого можно подтвердить и с точки зрения офтальмологии. Глаза человека постоянно находятся в движении, и как только они заканчивают обрабатывать одно изображение, сразу же переключаются на другое. Эти движения называются саккадами, а небольшие паузы между ними, во время которых глаз задерживает свое внимание на определенном образе, — фиксациями.

Так вот, глаз взрослого человека совершает в среднем от трех до пяти саккад в секунду с фиксациями длительностью 200-300 миллисекунд. У детей "паузы" между саккадами гораздо короче, поэтому за тот же отрезок времени их глаза могут "считывать" большее количество изображений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вырастили искусственный мозг, который учится "думать"

Объясняется это тем, что с годами мозг человека медленнее обрабатывает информацию, которую передает ему сетчатка глаза. Если говорить простыми словами, этот процесс чем-то похож на замедленную фотосъемку. Человеческий глаз постоянно делает различные кадры и отправляет их "на обработку" мозгу.

У детей паузы (фиксации) между кадрами гораздо короче, чем у взрослых. Поэтому взрослые люди и воспринимают происходящее иначе — события, которые они успевают зафиксировать между "кадрами", создают иллюзию, что время течет быстрее.

С возрастом образуется меньше новых нейронных связей, когнитивные процессы замедляются, поэтому кажется, что окружающий мир находится в постоянной спешке. Чтобы "замедлить" внутренний ход времени, ученый рекомендует высыпаться — мозгу нужен отдых, чтобы быстро реагировать на внешние стимулы.

Наш мозг хранит впечатления в виде отдельных "снимков", как кадры на кинопленке. "Здоровый мозг восстанавливает произошедшее, склеивая отдельные снимки друг с другом, - говорят ученые, исследователи мозга, - но если нарушение работы мозга уничтожает этот клей, вы, возможно, увидите лишь снимки, не имеющие связи".