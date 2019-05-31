Почему не стоит забывать плохие события своей жизни

Чтобы неприятное событие прекратило вас беспокоить, сначала нужно осознать, что его уже не исправить.

Каждый из нас хотел бы забыть все плохое, что когда-либо происходило в жизни. Но в голове это откладывается навсегда и мы не в силах это изменить. Да и не нужно. Психологи уверены, что помнить плохое не только нужно, но и полезно.

Работа над ошибками

Психологи уверены, что печальный опыт и плохие воспоминания помогают нам извлекать полезные уроки из жизни. Точнее всего мы описываем именно те моменты и неприятности, в которых оказывались когда-то сами и в которых мы виноваты. Поэтому лучше всего мы извлекаем опыт именно из них и в будущем знаем, как поступить в похожей ситуации.

Наше представление о себе строится на наших воспоминаниях. Вот почему плохое помнить нужно, но при этом нужно и избавиться от терзаний, которые навеивают неприятные воспоминания. Но как их сделать не такими болезненными и превратить в нейтральное событие, на котором бы мы не зацикливались продолжительное время?

Две памяти

У каждого человека есть две памяти. Одна память автобиографическая, а другая – память-знание. Память–знание хранит информацию, которая не вызывает в нас никаких эмоций. Например, дважды два равно четыре, столица Украины – Киев. В автобиографической же памяти, наоборот, закладываются все те события, которые связаны с нашей самооценкой, переживаниями и так далее. Поэтому забыть о неприятной ситуации не получится, но можно переложить свои воспоминания из одной памяти в другую и тем самым сделать их нейтральными.

Ошибаемся все мы. Но зато в следующий раз вы будете помнить о негативном прошлом опыте и уже не допустите повторения подобной ситуации. К тому же, вы будете готовы морально и эмоционально к подобному, а значит, получите меньшей стресс в случае повторной неудачи.

Чтобы забыть, чаще вспоминайте

Оживляйте у себя в голове неприятные моменты. Тогда на пятом, десятом или двадцатом повторе ваши эмоции сменяться на опустошенность. Болезненное восприятие уйдет, и в результате останется только факт: "Ну да, случилось…".

Если у вас богатое воображение, и вы неплохо владеете самовнушением, то представьте себе события, которые желаете забыть или выбросить из памяти в ярком образе. Если мысленно смотреть на них продолжительное время, то они начнут бледнеть и перестанут казаться столь трагичными.

Переосмысливайте неприятные ситуации. При переосмыслении ситуации мы подсознательно понимаем, что не всегда могли бы ее изменить в лучшую сторону, поступив иначе. Возможно, именно благодаря тому, как вы поступили когда-то, случилось именно то, что должно быть сегодня. Вы должны осознать со временем, что событие уже не исправить. Если это понять и принять, то фатальная ошибка превратится в нейтральный факт, а воспоминания о нем перестанут вас терзать.

Психологи утверждают, что такой способ визуализации возможного разворота событий в определенной ситуации позволяет со временем ощутить облегчение. К тому же, это убережет вас от скрытого стресса и переживаний.

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Неотправленное письмо

Чтобы поскорее избавиться от душевных терзаний, можно прибегнуть к следующему психологическому приему. Напишите письмо. Это поможет снизить эмоциональную окраску неприятных воспоминаний. Письмо можно посвятить самому себе или своему обидчику. Главное, изложить все, что вас беспокоит в самых мельчайших подробностях. Отправлять его не обязательно. Главное, что во время написания наше сознание позволит нам переосмыслить произошедшее. Есть несколько правил, которые стоит учесть при написании письма:

Обязательно начните свое письмо с благодарности обидчику. Поблагодарите за полученный опыт и напишите, какой полезный урок вы смогли извлечь из сложившейся ситуации.

Затем нужно обязательно признать факт случившегося: "Да, произошло. Меня обидели, предали, бросили и так далее". "Да, я неверно поступил, я струсил, я бросил…".

Только после всего выше сделанного можно начинать писать освоих эмоциях. Описывайте их подробно, все, что чувствуете, все, что вас терзает. Можно винить себя и жалеть в письме: "Я ненавижу себя за…", "Я готова тебя разорвать на куски за…". Это все должно составить основную часть вашего письма.

Последняя же часть письма должна состоять из того, где будет описано, как ваша жизнь изменилась. Не забудьте написать и о том, как она изменится еще через какой-то промежуток времени: месяц, год, два…

Если вы сможете детально представить то, как измениться ваша жизнь через пару лет, то вы справились с задачей. Вы, таким образом, победите все неприятные воспоминания.

Игры с разумом

Иногда переживания бывают слишком сильными, и человек просто не в состоянии справиться с ними самостоятельно. В таком случае, осмыслить, переработать и пережить все это поможет психолог. Запомните, что людей, которые пережили травму, нельзя вводить в транс и заставлять расслабляться с помощью методов релаксации. Это может усугубить ситуацию. Что для одних может быть простой неприятностью, то для других может быть настоящей серьезной травмой.

Бывают ситуации, когда нам кажется, что мы способны справиться. Бывают и такие, когда мы просто не в силах помочь себе самостоятельно. Но как понять, что нам нужна помощь специалиста?

Если вы рассказываете другим людям о своих проблемах, но от этого вам легче не становится, а только хуже, то обратитесь к психологу. Если ваши эмоции вас захлестывают сильнее, а затем вы сожалеете, что открылись перед другими.

Если вам все вокруг напоминает о неприятной ситуации. Никогда в такие моменты не изолируйтесь от общества и не закрывайтесь в себе. Как бы плохо ни было, выходите на улицу, общайтесь с людьми, ходите в театры и кино. Так вы быстрее придете в себя.

Если вы будете все время истощать себя морально нервными напряжениями, то со временем это отразиться на всем организме. Вы начнете ощущать слабость в теле, мышцах, у вас могут появиться боли в пояснице или спине. При хроническом депрессивном состоянии развивается бессонница, раздражительность, напряженность. Такое состояние не рекомендуется лечить медикаментозным путем. Ведь таблетки не помогут вам забыть происходящее, они только помогут на время расслабиться. Поэтому при появлении подобных симптомов стоит сразу же идти к психологу.

Древние греки обозначали время двумя названиями: хронос и кайрос. Бог Хронос представлялся им пожилым и убеленным сединами, его имя обозначало ход времени, хронологическую последовательность. И по сей день мы думаем о времени именно в этом ключе. Значение слова "кайрос" труднее объяснить современному человеку. Это и есть настоящий момент, один счастливый миг. Если хронос — это количество, то кайрос — качество. Если вы постараетесь целиком быть в текущем моменте, то сможете почувствовать кайрос. Только этот миг важен в практическом смысле, ведь вы не сможете ничего изменить в прошлом, а будущее не станет лучше, если вы начнете постоянно о нем беспокоиться. Лишь здесь и сейчас можно сделать что-нибудь стоящее.