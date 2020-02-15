Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной

Работы американского фотографа Карлоса Нуньеса называют естественными, мягкими, вуайеристскими и эротическими. Его снимки можно легко варьировать от милых и скромных до откровенно сексуальных.

О Карлосе говорят, что у него есть редкий талант помогать своим моделям " чувствовать себя в своей тарелке ", свободно выражать себя и показывать нам их другую сторону, которую мало кто когда-либо видел. Довольно откровенны по содержанию, его фотографии являются своего рода данью женщине и ее готовности быть беззастенчиво свободной.

Он увлекся фотосъемкой, когда получил фотокамеру на Рождество. Сначала фотографировал свою подружку, затем знакомых. А позже к Карлосу стали обращаться желающие обзавестись эффектным портфолио.

Когда Нуньеса спрашивают в чем секрет его сексуальных снимков, он отвечает: "Я не думаю, что у меня есть секрет. Я просто ищу моменты, когда есть какое-то невысказанное чувство, например, мгновение перед тем, когда вы собираетесь поцеловать кого-то. У меня также есть девушки, которые на 100 процентов доверяют тому, что я делаю".

Фото: cameralabs.org

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