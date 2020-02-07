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суббота, 08 февраля 2020 01:35

Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
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"Эй, я Кристиан, я сохраню вашу красоту в художественных картинах навсегда", - так пишет на своем сайте немецкий фотограф Кристиан Лебранд.

Лебранд три года работал свадебным фотографом, потом открыл свою студию. "Если вы даже на мгновение сомневаетесь в том, делать ли откровенные фото, то это ваша вина, если вы не сделаете этого. Этот день будет просто незабываем,"- пишут благодарные клиенты. - "Во время обнаженной фотосессии вы быстро снимаете все изначальные запреты. Непринужденная манера общения Кристиана способствует этому чрезвычайно".

"Каждая женщина индивидуальна, ни одна не похожа на другую,"- говорит фотограф. В каждой его фотографии есть идея, которую Лебранд воплощает благодаря особому вниманию к деталям: иногда это необычная поза, иногда только часть изображения или необычная ситуация.

Обнаженная женщина на его фотографиях - это не центр притяжения, а лишь часть фотографической композиции. Женская красота проявляется во многих аспектах - иногда слегка соблазнительной, иногда вызывающе эротичной, но всегда эстетичной.

Больше, чем ню. Фото: Кристиан Лебранд
Больше, чем ню. Фото: Кристиан Лебранд
Больше, чем ню. Фото: Кристиан Лебранд
Больше, чем ню. Фото: Кристиан Лебранд
Больше, чем ню. Фото: Кристиан Лебранд

Фото: cameralabs.org

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