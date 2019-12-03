Фото: Instagram

За рубежом набирает популярность новый бьюти-тренд - татуировки на ушах. Девушки фотографируют результаты воплощения своей фантазии и делятся снимками в соцсетях. Новинку можно найти по хэштегу #eartattoo.

Владельцы татуировок дают несколько советов перед тем, как бежать в салон и украшать уши. Во-первых, нужно помнить, что татуировки держатся всю жизнь. Чтобы их свести нужно пройти ряд мучительных процедур. Поэтому к выбору рисунка необходимо отнестись серьезно, чтобы через некоторое время он вам не надоел.

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Во-вторых, для тату на ушах подходят не все дизайны. Тату-мастер Нара Исикава советует выбрать между лаконичными рисунками - линиями, точками и листьями. Также следует учитывать, что уши с возрастом деформируются, некоторые участки проседают, обвисают. Поэтому сложные рисунки могут не читаться.

Автор: Instagram Для тату на ушах подходят линии, точки, листья, цветки

"Лучше всего подобрать дизайн под себя. Попросите мастера сначала нарисовать временный эскиз на вашем ухе. Так вы увидите, что вам подходит лучше всего", - советует Исикава.

Американская певица Селена Гомес сделала татуировку, которая очень похожа на рисунок, как у Джастина Бибера. Фотография новой татуировки появилась на инстаграм-странице Селены Гомес.