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четверг, 28 февраля 2019 17:36

Незрячий парень ошеломил судей телешоу необычным умением
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22-летний Олег Шпай со Львова овладел методом эхолокации
Фото: канал "Украина"
22-летний Олег Шпай со Львова овладел методом эхолокации
22-летний Олег Шпай со Львова овладел методом эхолокации

Недавно в эфир вышел первый выпуск программы "Удивительные люди", где соревнуются украинцы с уникальными интеллектуальными возможностями. Его победителем стал 22-летний Олег Шпай со Львова.

Олег от рождения полностью незрячий. Со временем он овладел методом эхолокации. С ее помощью может описывать предметы перед собой. Этим участник и удивлял во время телепрограммы.

"Когда мне было 14 лет, я попал на семинар, посвященный эхолокации. Эхолокация - это процесс, посредством которого звуки отражаются от предметов и, благодаря этому, я получаю определенное представление о предмете и картинке. Все, что другие люди делают, используя зрение, я делаю с помощью других органов чувств", - говорит Олег Шпай.

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Мужчина выиграл 100 тыс. грн. Также получил право соревноваться в финале за вдвое больший призовой фонд.

Автор: канал "Украина"
  22-летний Олег Шпай со Львова овладел методом эхолокации
22-летний Олег Шпай со Львова овладел методом эхолокации

В рамках премьерного эфира свои уникальные способности также продемонстрировали: человек-календарь Станислав Старостенко, который способен определить день недели любой даты за последние 7 столетий; девушка с уникальной тактильной памятью Ирина Егорова; боксер Олег Волошко, который владеет впечатляющей двигательной памятью – он помнит скорость, силу и последовательность всевозможных комбинаций ударов; 7-летний Леонид Соловей с феноменальной зрительной памятью – мальчик моментально фиксирует в памяти любые числа, цвета и слова с помощью образов; синестетик Анна Пастушенко, которая видит мелодии цветами.

"Удивительные люди" - это украинская адаптация немецкого формата The Brain. В проекте за победу будут бороться люди, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, необычную тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Всего будет 9 выпусков, с шестью участниками в каждом. Их оценивают жюри и зрители, чтобы определить победителей. Десятый эфир станет соревнованием среди лучших.

segodnya
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Дата
28
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