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пятница, 19 ноября 2021 13:43

Назвали главные трендовые цвета следующего года
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Главными цветами 2022 года стали оттенки, олицетворяющие беззаботность: "умиротворяющий коралловый", "фиолетовый бархат", "спокойный розовый", а также зеленый всех оттенков.

Такой прогноз по цветовым трендам на следующий год опубликовала платформа поиска фото Shutterstock.

"Благодаря нашим аналитикам и системе Shutterstock.AI мы предлагаем творческому сообществу главные цвета на будущий год. Проанализировав самые загружаемые снимки прошлого года, мы определили четыре цвета, популярность которых будет расти", - говорится в сообщении.

Фото: shutterstock.com

Каждый год аналитики изучают миллиарды бит данных, чтобы увидеть, какие цвета будут доминировать в мире дизайна в следующем периоде. От инопланетного неона до тропической флоры. Во всех случаях первенство в 2022 году будет принадлежать зеленому.

"Успокаивающий коралловый" - персиковый пастельный тон, прекрасно сочетающийся с другими пастельными цветами. Особенно хорошо - с пыльными оттенками желтого и розового. Это позволяет получить композицию с ностальгическими нотками. Рекомендуется использовать "успокаивающий коралловый" в контрасте с "небесно-голубым" для создания завершенной успокаивающей и естественной палитры.

"Бархатистый фиолетовый" притягивает взгляды соблазнительным магнетизмом. Он способен привлекать внимание без чрезмерной яркости. У этого цвета явно королевский характер, полный достоинства, грациозности и шарма.

"Спокойный розовый" напоминает возникающий из-за смущения румянец . Он отлично смотрится в сочетании с другими розовыми и персиковыми тонами.

Статистика основана на миллионах изображений, загруженных со всего мира. В то же время учитывались недавние показатели кликабельности, показывающие, насколько успешно определенные цвета используются в цифровых медиа.

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"Классический синий" назвали главным оттенком 2020 года. Так решили специалисты американского института цвета Pantone. Pantone - разработчик стандартизированной системы подбора цвета, принятой в 1963 году. Для 2021 года выбрали два главных цвета. Ими стали "глубокий серый" - Ultimate Grey и "яркий желтый" - Illuminating.

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Дата
19
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