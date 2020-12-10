"Ожидания солнечного дня": выбрали цвета следующем году

Ежегодный выбор цвета Pantone часто является реакцией на мировые события. Фото: pixabay

Цвет следующего года объявил Институт цвета Pantone.

Его выбор - это отражение событий 2020 года, пишет "Новое время".

Для 2021-го Pantone определил 2 цвета. Это Pantone 17-5104 Абсолютный серый, Ultimate Gray, и 13-0647 Освещение - Illuminating. В компании утверждают, что желтые и серые тона создают "желаемое сочетание цветов, объединяя более глубокое чувство замыслы с оптимистичным ожиданиям солнечного дня". Впервые за свою 22-летнюю историю Институт цвета Pantone назвал цветом года 2 независимых цвета, называя их парой.

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"Сочетание устойчивого Ultimate Grey с ярким желтым Illuminating выражает послание позитива, подкрепленное силой духа. Мы должны чувствовать себя вдохновленными и быть таковыми. Это важно для человеческого духа", - сказала исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

По ее словам, выбор в этом году 2 независимых цветов показывает, как "различные элементы объединяются, чтобы выразить послание силы и надежды, которое одновременно является устойчивым и вдохновляющим". Она назвала избранное сочетание "практичным и устойчивым, но в то же время теплым и оптимистичным".

Ежегодный выбор цвета Pantone часто является реакцией на мировые события, и выбор цвета для 2021 года, вероятно, является отражением нынешних неспокойных времен. Так, цветом 2019-го был избран коралловый. Он выражал обеспокоенность мирового сообщества гибелью коралловых рифов из-за глобального потепления.

Каждый сезон с 2000 года Институт цвета Pantone проводит исследования, анализируя подиумные тенденции, социальные сети и фото street-style со всего мира. Таким образом ищут нужные оттенки и выбирают главные цвета сезона, пишет "РБК-Україна". Стилист Катрин Дойл напомнила на странице в Instagram, какие цвета будут в тренде осенью и зимой 2020-го и предложила варианты образов с их использованием.