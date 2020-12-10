"Ожидания солнечного дня": выбрали цвета следующем году

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 369
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 414
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3609
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4176
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1305
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2961
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 684
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 828
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3132
Фото
Все фото
5
5
6
7
7
В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков
В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков
Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины
Ведущие Манько и Узол показали неизвестные туристические места Львовщины
Главную елку страны на Софийской площади украсили
Главную елку страны на Софийской площади украсили
&quot;Каждую пятницу собирала чемодан домой&quot; - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
&quot;За три месяца карантина заплатило государство&quot; - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
Видео
Все видео
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 828
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3132
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1872
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 558
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 12:46

"Ожидания солнечного дня": выбрали цвета следующем году

  Комментировать
&quot;Ожидания солнечного дня&quot;: выбрали цвета следующем году
Ежегодный выбор цвета Pantone часто является реакцией на мировые события. Фото: pixabay

Цвет следующего года объявил Институт цвета Pantone.

Его выбор - это отражение событий 2020 года, пишет "Новое время".

Для 2021-го Pantone определил 2 цвета. Это Pantone 17-5104 Абсолютный серый, Ultimate Gray, и 13-0647 Освещение - Illuminating. В компании утверждают, что желтые и серые тона создают "желаемое сочетание цветов, объединяя более глубокое чувство замыслы с оптимистичным ожиданиям солнечного дня". Впервые за свою 22-летнюю историю Институт цвета Pantone назвал цветом года 2 независимых цвета, называя их парой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Необычная чешуя и цвет: ученые обнаружили новый вид змей

"Сочетание устойчивого Ultimate Grey с ярким желтым Illuminating выражает послание позитива, подкрепленное силой духа. Мы должны чувствовать себя вдохновленными и быть таковыми. Это важно для человеческого духа", - сказала исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

По ее словам, выбор в этом году 2 независимых цветов показывает, как "различные элементы объединяются, чтобы выразить послание силы и надежды, которое одновременно является устойчивым и вдохновляющим". Она назвала избранное сочетание "практичным и устойчивым, но в то же время теплым и оптимистичным".

Ежегодный выбор цвета Pantone часто является реакцией на мировые события, и выбор цвета для 2021 года, вероятно, является отражением нынешних неспокойных времен. Так, цветом 2019-го был избран коралловый. Он выражал обеспокоенность мирового сообщества гибелью коралловых рифов из-за глобального потепления.

Каждый сезон с 2000 года Институт цвета Pantone проводит исследования, анализируя подиумные тенденции, социальные сети и фото street-style со всего мира. Таким образом ищут нужные оттенки и выбирают главные цвета сезона, пишет "РБК-Україна". Стилист Катрин Дойл напомнила на странице в Instagram, какие цвета будут в тренде осенью и зимой 2020-го и предложила варианты образов с их использованием.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ожидания солнечного дня": выбрали цвета следующем году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 28170
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 21466
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 17217
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 13581
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 12870
Общество
Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева
Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева
В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков
В двух областях ограничили движение автобусов и грузовиков
5
 Просмотров: 72
Укрзализныця планирует повысит цены для пассажиров
Укрзализныця планирует повысит цены для пассажиров Просмотров: 9
Где чаще всего дискриминируют людей в Украине - результаты опроса
Где чаще всего дискриминируют людей в Украине - результаты опроса Просмотров: 27
Украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. Но через одно-два поколения - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"
Украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. Но через одно-два поколения - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 54276
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть