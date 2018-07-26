Настоящее искусство - показали лучшие фото, снятые на iPhone

Показали лучшие снимки, сделанные на iPhone по версии iPhone Photography Awards 2018.

При оценке фотографий учитывали такие критерии, как художественная ценность, оригинальность, содержание, стиль. Участники конкурса соревновались в 18-ти различных категориях. Каждый участник имел возможность побороться за главный приз - титул Grand Prize Winner Photographer of the Year.

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В этом году главный приз получил фотограф из Бангладеш Джаш Салам - за снимок, сделанный на iPhone 7. На фотографии показаны дети рохинджа, которые смотрят фильм о здоровье в лагере беженцев.

В Британии определили 10 лучших работ фотоконкурса Astronomy Photographer Of The Year 2018. На ежегодные соревнования, объявленные Гринвичской обсерваторией, прислали 4200 снимков. Участие приняли астрофотографы из 91 страны.