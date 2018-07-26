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четверг, 26 июля 2018 18:11

Настоящее искусство - показали лучшие фото, снятые на iPhone
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Снимок под названием «Перемещенные» получил золотой приз конкурса. Он показывает детей, которые смотрят фильм о здоровье и санитарии вблизи лагеря беженцев в Бангладеше. Автор: Жасмин Салам
Снимок «Баяна в желтом и голубом» на iPhone 6S в Сальвадор-де-Баия, Бразилия. Автор: Александр Вебер
Изображение «Око за око». Показывает мальчика на берегу моря в провинции Янтай Шандонг, Китай. Автор: Хуапенг Чжао
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1-е место в категории «Животные». Автор: Робин Робертис

Показали лучшие снимки, сделанные на iPhone по версии iPhone Photography Awards 2018.

При оценке фотографий учитывали такие критерии, как художественная ценность, оригинальность, содержание, стиль. Участники конкурса соревновались в 18-ти различных категориях. Каждый участник имел возможность побороться за главный приз - титул Grand Prize Winner Photographer of the Year.

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В этом году главный приз получил фотограф из Бангладеш Джаш Салам - за снимок, сделанный на iPhone 7. На фотографии показаны дети рохинджа, которые смотрят фильм о здоровье в лагере беженцев.

В Британии определили 10 лучших работ фотоконкурса Astronomy Photographer Of The Year 2018. На ежегодные соревнования, объявленные Гринвичской обсерваторией, прислали 4200 снимков. Участие приняли астрофотографы из 91 страны.

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