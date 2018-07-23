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понедельник, 23 июля 2018 18:47

В сети показали Киев глазами руфера
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В соцсети Instagram показывают виды украинской столицы с высоты птичьего полета.

Снимки с киевских многоэтажек и самых высоких точек выставляет блоггер Andrew Voznyi на своей инстаграм-странице. В его коллекции - фото с Киевского телецентра, торгового центра "Гулливер" и Арки дружбы народов.

Andrew Voznyi делает снимки с крыш разных районов Киева
Фото: Andrew Voznyi
Andrew Voznyi делает снимки с крыш разных районов Киева
Andrew Voznyi делает снимки с крыш разных районов Киева
Andrew Voznyi делает снимки с крыш разных районов Киева
Andrew Voznyi делает снимки с крыш разных районов Киева

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Оригинальный фотопроект об Украине снял бельгиец Дэвид Дэнил. По его мнению, подход фотографов к освещению украинских реалий достаточно поверхностный. Главный вопрос, который хотел изучить Дэвид - что украинцы думают о сложившейся ситуации и что дает им силы двигаться вперед.

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