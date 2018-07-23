В сети показали Киев глазами руфера

В соцсети Instagram показывают виды украинской столицы с высоты птичьего полета.

Снимки с киевских многоэтажек и самых высоких точек выставляет блоггер Andrew Voznyi на своей инстаграм-странице. В его коллекции - фото с Киевского телецентра, торгового центра "Гулливер" и Арки дружбы народов.

Фото: Andrew Voznyi

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото

Оригинальный фотопроект об Украине снял бельгиец Дэвид Дэнил. По его мнению, подход фотографов к освещению украинских реалий достаточно поверхностный. Главный вопрос, который хотел изучить Дэвид - что украинцы думают о сложившейся ситуации и что дает им силы двигаться вперед.