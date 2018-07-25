Просто космос: объявили лучшие снимки звездного неба

В Британии определили 10 лучших работ фотоконкурса Astronomy Photographer Of The Year 2018.

На ежегодные соревнования, объявленные Гринвичской королевской обсерваторией, прислали 4200 снимков. Участие приняли астрофотографы из 91 страны.

Победителей 9 категорий и 2 специальных призов назовут 23 октября на специальной церемонии награждения Национального морского музея.

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Немец Рeдигер Немзов сфотографировал облака на высоте 6 тыс. метров над бразильским городом Манаус. Он поднялся в небо на небольшом самолете. Фото делал через открытую дверь, поэтому ему пришлось надевать кислородную маску.