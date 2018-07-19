Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото

Фото: apostrophe.ua

Еще несколько дней назад, до резкого изменения погоды, в Киеве царила жара. Жители и гости столицы не пренебрегали отдыхом на пляжах и в парковых зонах.

Как выглядел город в эти дни - засняли с высоты птичьего полета, передает "Апостроф".

Для отдыхающих в Киеве открыли реконструированные пляжи Молодежный и Венеция. Также на столичные пляжи завезли песок с Багамских островов.

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В Одессе на пляже Ланжерон разгорелся скандал. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов увидел, что в пляжном туалете хранили креветки, пахлаву и кукурузу. К тому же, продукты лежали в отделе для химикатов.