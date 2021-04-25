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понедельник, 26 апреля 2021 06:30

Народные приметы 26 апреля: что сегодня запрещено делать

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Народные приметы 26 апреля: что сегодня запрещено делать
Сегодня вспоминаем последние дни на земле Спасителя и его страдания на кресте. Фото: rbc.ua

26 апреля отмечается Великий понедельник, который начинает Страстную неделю Великого поста. Эти дни посвящены воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

С понедельника верующие начинают готовиться к предстоящему празднику - Пасхе. К великому дню готовят и себя, и свой дом - занимаются уборкой, разнообразным ремонтом, заготовками к праздничному столу.

В этот день существуют и другие традиции. Gazeta.ua собрала для читателей главные обычаи 26 апреля.

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Сегодня желательно посетить церковь и не забывать обдумывать смысл праздника и значимость Страстной недели. В этот день стоит уделить время молитвам и чтению Библии.

Не стоит чрезмерно веселиться или ссориться с кем-нибудь, а также не забывать соблюдать Великий пост, правила которого становятся наиболее суровыми в последнюю неделю. Многие из тех, кто не придерживался ограничений в питании ранее, присоединяются к посту уже с самой Пасхальной недели.

Народные приметы

Брак, заключенный в Великий понедельник, будет счастливым и благополучным.

Чтобы сохранить молодость и обрести богатство надо умыться из золотого или серебряного посуды или погрузить в воду благородные металлы.

Солнечная погода на Великий понедельник - к богатому урожаю.

Облака против ветра плывут - к дождю.

Облака низко плывут - к похолоданию.

Ясный и солнечный день - к теплому лету.

Перелетные птицы стаями слетаются - к хорошей погоде весной.

В клена и березы сок выделяется - к потеплению.

По религиозным календарем сегодня, 26 апреля, верующие отмечают Великий понедельник, это начало страстной недели. Кроме этого сегодня День сообщества пчеловодов. Именины сегодня празднуют Георгий, Дмитрий, Марфа и Святая мученица Фомаида.

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Дата
26
апреля

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