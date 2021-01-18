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понедельник, 18 января 2021 16:59

Над Запорожьем наблюдали необыкновенное атмосферное явление

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Над Запорожьем наблюдали необыкновенное атмосферное явление
Фото: facebook.com/alexey.tolmachov

Фотограф Алексей Толмачев на рассвете зафиксировал солнечный столб над Запорожьем.

Фотографии атмосферного явления он опубликовал в Facebook.

"Сегодня в небе наблюдалось красивое атмосферное явление - солнечный столб", - написал фотограф.

Он пояснил, что "столб" формируется благодаря кристаллам льда в атмосфере, которые отражают солнечный свет во время его восхода или заката.

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26 декабря жители Станицы Луганской на Донбассе видели в небе странное атмосферное явление. Подобное видели и жители соседних с Украиной Воронежской и Ростовской областей РФ.

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