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среда, 16 октября 2019 00:35

Мишка Тедди празднует День рождения: впечатляющие фото со всего мира
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Фото: dailymail.co.uk


Мишка Тедди празднует День рождения. По этому случаю владельцы этих игрушек сфотографировали их в общественных местах.

Это подчеркивает глобальный охват этого мишку, ведь фото является чуть ли не со всех уголков мира.

Их переодевают в костюмы и плаття. Сажают в поезда, автобусные остановки, а кафе и рестораны. Тедди везде.

Мягкий мишка появился на свет в Америке в 1903 году и был назван в честь тогдашнего президента Теодора Рузвельта. Незадолго до этого Рузвельт принял участие в охоте на медведей. Егеря немного перестарались, поймав для него медведя и привязав его к дереву. Мужчина отказался стрелять в подставленную так животное.

Владелец маленькой лавки в Бруклине Морис Мичтом попросил свою жену Роуз сшить маленького медведя и выставил его в витрине магазинчика под названием "Медведь Тедди" (имея в виду - принадлежащий Тедди). Зверь имел оглушительный успех, и после разрешения, выданного Рузвельтом на продажу игрушки под его именем.

Морис создал компанию по производству игрушек, которая существует и сейчас.

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Со временем медведи не теряют популярности. Становится модным коллекционировать игрушки, особенно сделанные из натурального меха и дорогих тканей.

На одном из аукционов Кристи медведь образца 1929 из мохера продали за 90 000 долларов.

Уговорить родителей завести домашнее животное - задача не из легких. Обычно они не уступают до последнего. Утверждают, что никогда не согласятся делить пространство с кошкой или собакой и даже пойдут из дома, если четырехлапый создание появится на пороге. Когда же сдаются и дают вынужденное согласие, сами настолько привязываются к новым членам семьи, жизнь свою без них уже не представляют.

dailymail.co.uk
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