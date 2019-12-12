Ломают стереотипы: знаменитости объяснили чем лучше уличные собаки

Знаменитости призвали выбирать для своего дома собак без породы, дворняг с приюта.

Автор: life.pravda Знаменитости призывают брать домой уличных собак

В США множество зооактивистов популяризируют усыновления старых непородистых животных, пишет life.pravda.

Чего стоят только фото и видео на инстаграми за хэштегом #seniordog или #seniordogsrock!

Теперь это становится популярным и в Украине.

Выбирайте беспородных животных - призывают украинские звезды.

Реперка Alyona Alyona, певицы Alina Pash, Стасик и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопции бездомных животных.

Автор: life.pravda Знаменитости призывают брать домой уличных собак

Ролик DOG_MA for UAnimals призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоты".

"Нам иногда трудно не считаться с модой. К сожалению, такие "тренды" касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу, - говорит режиссер видео Тася Плешивцева, что сняла ролик вместе с DOP Ангелом Ангеловым. Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп - это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!".

Стоит отметить, что после выхода на экраны фильмов "101 далматинец" и "Люди в черном" всплеск продаж мопсов и далматинцев вырос в тысячи раз.

Впрочем совсем скоро многие из этих животных оказались в приютах за безответственного отношения владельцев.

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"Давайте будем честны с собой в том, зачем нам животное. Если человек ищет себе не игрушку с нанесенными параметрами, а друга и сожителя, с которым хочется согревать друг друга и веселиться вволю - его животное уже ждет в приюте", - говорит певица Анастасия Шевченко (Стасик).

Автор: life.pravda Знаменитости призывают брать домой уличных собак

По данным Washington Post, Украина входит в Топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе беспризорных.

На сегодня в приютах и на улице свою семью ждут тысячи собак и кошек.

В Чехии для собак создают детсады. Работают с 7:00 до 19:00. День пребывания моего пса обходится в 295 гривен. Его развлекают, выгуливают, тренируют. При детском саду работает ветлечебница. Ее услуги входят в стоимость пребывания. В Праге форуме бродячих собак. Существуют специальные приюты и питомники. Если потерялись, прохожие вызывают ветслужбу. Она забирает животное в приют. Хозяин может обнаружить ее на специальном сайте.