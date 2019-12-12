Ломают стереотипы: знаменитости объяснили чем лучше уличные собаки

 
Ексклюзивы
1/5
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 135
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2187
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 6174
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1854
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 4635
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2151
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 576
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4464
Фото
Все фото
3
18
19
20
16
Медведь устроил берлогу в жилом доме
Медведь устроил берлогу в жилом доме
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2025
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10386
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2673
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2781
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6975
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 1017
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
четверг, 12 декабря 2019 13:01

Ломают стереотипы: знаменитости объяснили чем лучше уличные собаки

  Комментировать

Знаменитости призвали выбирать для своего дома собак без породы, дворняг с приюта.

Автор: life.pravda
  Знаменитости призывают брать домой уличных собак
Знаменитости призывают брать домой уличных собак

В США множество зооактивистов популяризируют усыновления старых непородистых животных, пишет life.pravda.

Чего стоят только фото и видео на инстаграми за хэштегом #seniordog или #seniordogsrock!

Теперь это становится популярным и в Украине.

Выбирайте беспородных животных - призывают украинские звезды.

Реперка Alyona Alyona, певицы Alina Pash, Стасик и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопции бездомных животных.

Автор: life.pravda
  Знаменитости призывают брать домой уличных собак
Знаменитости призывают брать домой уличных собак

Ролик DOG_MA for UAnimals призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоты".

"Нам иногда трудно не считаться с модой. К сожалению, такие "тренды" касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу, - говорит режиссер видео Тася Плешивцева, что сняла ролик вместе с DOP Ангелом Ангеловым. Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп - это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!".

Стоит отметить, что после выхода на экраны фильмов "101 далматинец" и "Люди в черном" всплеск продаж мопсов и далматинцев вырос в тысячи раз.

Впрочем совсем скоро многие из этих животных оказались в приютах за безответственного отношения владельцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "По лодыжки дерьма и живут в нем", - рассказали подробности скандального жизни 43 собак в квартир

"Давайте будем честны с собой в том, зачем нам животное. Если человек ищет себе не игрушку с нанесенными параметрами, а друга и сожителя, с которым хочется согревать друг друга и веселиться вволю - его животное уже ждет в приюте", - говорит певица Анастасия Шевченко (Стасик).

Автор: life.pravda
  Знаменитости призывают брать домой уличных собак
Знаменитости призывают брать домой уличных собак

По данным Washington Post, Украина входит в Топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе беспризорных.

На сегодня в приютах и на улице свою семью ждут тысячи собак и кошек.

В Чехии для собак создают детсады. Работают с 7:00 до 19:00. День пребывания моего пса обходится в 295 гривен. Его развлекают, выгуливают, тренируют. При детском саду работает ветлечебница. Ее услуги входят в стоимость пребывания.

В Праге форуме бродячих собак. Существуют специальные приюты и питомники. Если потерялись, прохожие вызывают ветслужбу. Она забирает животное в приют. Хозяин может обнаружить ее на специальном сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ломают стереотипы: знаменитости объяснили чем лучше уличные собаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке

Отменили наказание за гомосексуальность

В Украине основали новую службу

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Назвали пол, который в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 48574
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 24553
&quot;Не надо здесь кивать головой&quot; - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова 1 Просмотров: 10513
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 9189
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
8
 Просмотров: 9072
Животные
Какие животные положительно влияют на здоровье человека
Какие животные положительно влияют на здоровье человека Просмотров: 1701
Медведь устроил берлогу в жилом доме
Медведь устроил берлогу в жилом доме
3
 Просмотров: 2223
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 21285
Белые медведи подступили к жилищам россиян
Белые медведи подступили к жилищам россиян Просмотров: 702
С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении
С комфортом на мягком: дикого медведя поймали на человеческом развлечении Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
8
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
3
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
1
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
Голосов: 661
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua